Еще одна страна внесла Украину в «красный список» с запретом на въезд

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Татьяна Веремеева
Украина попала в список из 32 стран, для граждан которых Австрия с 27 июля
ограничивает въезд в страну. Теперь украинцы смогут въехать в страну только для
транзита. Это касается людей, которые путешествуют на машине, так как
авиасообщение не было восстановлено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в
Австрии Александр Щерба.
Украинцам, которые въезжают в Австрию из другой страны шенгенского
пространства и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах
риска, придется предъявить результаты ПЦР-теста, а также отправиться на 10 дней
на карантин. Если же у украинцев есть вид на жительство в Австрии, им придется
предъявить тест, сделанный в течение последних 72 часов.
Обязательным ПЦР-тест является и для украинцев, которые едут в Австрию на
сезонные работы, для медицинских сотрудников, дипломатов, а также в случае,
если человек едет в страну к супругу, или въезжают, чтобы попасть на свадьбу
или похорон.
Кроме Украины в "красный список" попали США, Швеция, Португалия, Болгария,
Румыния, РФ, Молдова, Беларусь и другие.
Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным Центра общественного здоровья по состоянию на 9:00 25 июля в Украине официально зарегистрировано 63 929 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 1106 случаев заражения инфекцией. В нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1590 человек. В то же время 35 497 человек выздоровели.
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