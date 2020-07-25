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Еще одна страна внесла Украину в «красный список» с запретом на въезд

Названы случаи, когда украинцев все же будут пропускать в Австрию. Но при соблюдении определенных условий

сегодня, 13:16
Автор:

Татьяна Веремеева
Еще одна страна внесла Украину в «красный список» с запретом на въезд

Украина попала в список из 32 стран, для граждан которых Австрия с 27 июля ограничивает въезд в страну. Теперь украинцы смогут въехать в страну только для транзита. Это касается людей, которые путешествуют на машине, так как авиасообщение не было восстановлено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Украинцам, которые въезжают в Австрию из другой страны шенгенского пространства и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, придется предъявить результаты ПЦР-теста, а также отправиться на 10 дней на карантин. Если же у украинцев есть вид на жительство в Австрии, им придется предъявить тест, сделанный в течение последних 72 часов.

Обязательным ПЦР-тест является и для украинцев, которые едут в Австрию на сезонные работы, для медицинских сотрудников, дипломатов, а также в случае, если человек едет в страну к супругу, или въезжают, чтобы попасть на свадьбу или похорон.

Кроме Украины в "красный список" попали США, Швеция, Португалия, Болгария, Румыния, РФ, Молдова, Беларусь и другие.

 

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным Центра общественного здоровья по состоянию на 9:00 25 июля в Украине официально зарегистрировано 63 929 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 1106 случаев заражения инфекцией. В нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1590 человек. В то же время 35 497 человек выздоровели.


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