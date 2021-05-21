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Еще один лидер ХАМАС оказался под ударом Израиля

Израильские спецслужбы арестовали одного из лидеров ХАМАС

сегодня, 15:13
Автор:

Данило Матюха
В городе Шхем, что на территории палестинской автономии, задержан лидер террористической организации ХАМАС Алла Хамидан. Об этом сообщают израильские СМИ.
Хамидан входит в парламентский список "Аль-Кудс", который представляет интересы ХАМАСа в Палестинской национальной администрации. На данный момент его подозревают в причастности к террористической деятельности.
"Официально подтверждена информация о том, что минувшей ночью в Шхеме был задержан лидер террористической организации ХАМАС в Шхеме Алаа Хамидан", — сообщают СМИ.
А недавно израильские ВВС ударили по зданию, где были расположены офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы средств массовой информации в качестве прикрытия. 

Напомним, что украинское министерство иностранных дел недавно начало разрабатывать план эвакуации наших соотечественников из Сектора Газа. В МИД насчитали более 120 желающих.

Еще один лидер ХАМАС оказался под ударом Израиля

ХАМАС - фото: AnnaNews

Добавим, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов. 

Также правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.

Кроме того, международные авиакомпании приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.



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Источник: https://www.newsru.co.il/israel/21may2021/hamidan_126.html
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