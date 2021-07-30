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Главная Новости Политика внешняя политика ЕС требует от Лукашенко прекратить шантажировать мигрантами соседние страны
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ЕС требует от Лукашенко прекратить шантажировать мигрантами соседние страны

Евросоюз строго осуждает использование Лукашенко нелегальных мигрантов в политических целях

сегодня, 23:02
Автор:

Харченко Дарина

Евросоюз требует от Александра Лукашенко прекратить шантажировать соседние страны мигрантами. Альянс также пригрозил ввести санкции в отношении Беларуси. Кроме того, в Евросоюзе приравняли переправки нелегалов через границу к торговле людьми. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель.

ЕС требует от Лукашенко прекратить шантажировать мигрантами соседние страны

Александр Лукашенко Фото: sputnik.by

"Инструментализация мигрантов и беженцев абсолютно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы", — сказал он.

Евросоюз строго осуждает использование Лукашенко нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции тех, кто занимается "торговлей людьми".

Ранее "Комментарии" писали, что большое количество нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока в последние дни буквально пленила маленькую Литву. По оперативным данным литовских пограничников, к обеду 6 июля на границе Литвы и Белоруссии был задержан уже 1363 незаконных мигрантов. Это в 17 раз больше, чем было задержано нелегалов за все 2020.
В среднем на территорию Литвы проникает от 100 до 400 мигрантов каждый день. К патрулированию планируется привлечь армейские подразделения. Мигранты настроены достаточно агрессивно. Так, 4 июля литовские пограничники вынуждены были применить оружие для задержания нелегалов, которые оказывали сопротивление. По сообщениям литовских СМИ, большинство задержанных за последние сутки — нелегалы из африканских стран: Конго, Гвинея, Камерун, Мали, Гамбия. При этом часть мигрантов, в том числе чернокожих, заявили, что они являются гражданами Ирака. Как пояснил нам источник "Комментарии" в Литве, нелегалы часто идут на хитрость, называя своей родиной страны, где продолжаются боевые действия, поскольку в таком случае, согласно нормам ЕС, незаконных мигрантов невозможно депортировать в страну происхождения.



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Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/30/belarus-declaration-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-instrumentalisation-of-migrants-and-refugees-by-the-regime/
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