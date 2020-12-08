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ЕС напомнил Украине о необходимости решить скандальную ситуацию с КС

ЕС готов оказать помощь Украине в поиске выхода из ситуации

сегодня, 19:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Представители Европейского союза обратились к правительству Украины с напоминанием о необходимости решения конституционного кризиса, вызванного решением КСУ об отмене уголовной ответственности за ложь чиновников в декларациях.

ЕС напомнил Украине о необходимости решить скандальную ситуацию с КС

Речь об этом идет в коммюнике Евросоюза, обнародованном по итогам онлайн-встречи высокого представителя ЕС — вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи с премьером Денисом шныряли и вицепремьеркою по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишин.

Так, в своем обращении Хосеп Боррель и Оливер Варгеи призвали украинцев сделать все возможное, чтобы вернуть верховенство права и продолжить бороться с коррупцией. Также представители ЕС утверждают, что ЕС готов оказать помощь Украине в поиске выхода из ситуации.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Шмыгаль рассказал о достижения правительства под его председательством. По его словам, 8 месяцев небольшое время для того, чтобы подвести итоги. Но он обратил внимание, что его правительство закончило реформу децентрализации путем проведения местных выборов. Местным властям была передана земля и бюджеты. Таким образом в стране будет внедрен совсем другое административно-территориальное устройство, которое приведет к усилению ответственности местного самоуправления.

Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал когда Украина получит транш МВФ. По словам премьера, для получения финансирования от МВФ Украина выполнила 4 требования из десяти заявленных. Еще 6 находятся, с опережением, в работе. Поэтому, у МВФ нет претензий к работе правительства. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалина Георгиева.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/8/7276298/
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