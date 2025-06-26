Эмоции уже не работают: названо поразительное изменение в поведении Зеленского

Во время прошедшего накануне в Нидерландах саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время появился на публике в формальном деловом костюме. Это изменение во внешнем виде, по мнению ветерана украинской дипломатии Валерия Чалого, символизирует переформатирование подхода украинского лидера к общению с международными партнерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.

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В эфире телеканала "Эспрессо" Чалый заметил, что в условиях новой реальности, сформировавшейся после 12-дневной войны между Ираном и Израилем и американских ударов по Ирану, в мире действует "право силы". По его словам, Украине следует отказаться от эмоциональной риторики и сосредоточиться на демонстрации реальных достижений и способности к сопротивлению.

"Мир больше не реагирует на эмоции – важны лишь результаты. Президент, как мы видим, не только изменил дресс-код, но и представил конкретные доказательства успехов Украины. Во время встречи с Трампом Зеленский наглядно показал ему, что происходит на фронте, опровергая российскую пропаганду", – пояснил дипломат.

Чалый считает, что новый формат коммуникации более эффективный: украинская сторона должна говорить с партнерами на языке фактов и уверенности в победе. "Украина должна продемонстрировать, что она не жертва, а страна, которая способна побеждать. Это правильный сигнал мировому сообществу", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли продлена военная помощь Украине, отметив, что этот вопрос еще находится на рассмотрении.

"О финансировании — увидим, как сложится ситуация. Путин должен остановить эту войну, потому что гибнут люди", — заявил Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО.