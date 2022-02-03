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Елена Зеленская и Эмине Эрдоган: какие образы для встречи выбрали первые леди (ФОТО)

Первые леди Украины и Турции продемонстрировали кардинально разные образы

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В столице нашего государства сегодня состоялась встреча Елены Зеленской с супругой турецкого президента Эрмине Эрдоган, которая прилетела с мужем Реджепом Таипом Эрдоганом. Именно 3 февраля, когда был совершён официальный визит турецкого президента в Украину, исполняется 30 лет с тех пор, как были установлены дипломатические отношения между странами. Об этом пишет ТСН.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган: какие образы для встречи выбрали первые леди (ФОТО)

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган (фото: Instagram Елены Зеленской)

Первые леди обеих стран на территории Национального заповедника "София Киевская" сделали презентацию турецкого аудиогида.

  "Языки объединяют нас и в буквальном смысле: как метко отметила первая леди Турции, в украинской – более трех тысяч слов тюркского происхождения. И скоро мы переведем на турецкий труд украинского профессора Григория Халимоненко "Тюркский лексический ломоть украинского словаря" – он именно об этом. Говорим турецким друзьям: Ukrayna'ya hoş geldiniz – добро пожаловать в Украину!" – именно так эмоционально написала о визите супруга украинского президента в социальных сетях.

Украинская первая леди запомнилась своим эффектным луком. Он состоял из классического двубортного черного пальто, светло-лимонной блузки с ажурным воротничком, черных брюк-палацо и черных ботильонов. Голову украшала черная шляпка.

На темном пальто жены Владимира Зеленского выделялась золотая брошь, которая украсила его. Уши молодой женщины были украшены лаконичными серьгами, на лице — нежный макияж. Вишневый маникюр помог удачно завершить аутфит Елены Зеленской.

 Первой леди Турции подошел аутфит пастельных оттенков. Жена турецкого президента надела на эту встречу пальто тыквенного цвета с бежевым воротником и манжетами, под этой одеждой можно было разглядеть еще одно пальто – нежного бежевого цвета и  тыквенное платье макси с высокой горловиной. На голове у нее был такого же цвета головной убор.

Свой аутфит Эмине Эрдоган завершила тыквенными ботильонами на высокой платформе. На шее можно было заметить ожерелье. На лице гости из Турции были оптические очки, пальцы украшали кольца.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Елена Зеленская показала новый стильный образ.


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Источник: https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/bitva-obraziv-pershih-ledi-olena-zelenska-vs-emine-erdogan-1968835.html
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