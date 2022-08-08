Эксперт рассказал, почему Корбана и Коломойского лишили гражданства

Прекращение гражданства Геннадия Корбана, Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича связано с кадровыми "чистками" в СБУ и Офисе генпрокурора. Эти шаги необходимы для сохранения поддержки стран Запада, в частности, продолжения поставок Украине оружия. Об этом в колонке для "Апострофа" написал политолог Олег Лесной.

Геннадий Корбан и Игорь Коломойский (фото из открытых источников)

"Указ президента о прекращении гражданства десяти человек явно вписывается в цепочку действий, направленных на очистку государственных органов от вероятной российской агентуры. Задержание экс-начальника СБУ в АР Крым Кулинича, кадровые чистки в Службе безопасности и Офисе генпрокурора, увольнение Руслана Демченко — одного из родителей одиозных" Харьковских соглашений" и подозрения экс-министрам по делу этих же соглашений — все эти акты по явным и неявным признакам являются результатом давления на украинские власти со стороны западных партнеров", — отмечает эксперт.

Он напомнил, что на Западе неоднократно выражали беспокойство из-за деятельности в Украине Коломойского и Корбана. Последнего, несмотря на имидж "патриота" и "защитника Днепра", западные журналисты уличали в возможных связях с Россией. В частности, в расследовании британского медийщика Тима Уайта говорилось о возможной пророссийскости соратника Корбана — мэра Днепра Бориса Филатова, — добавляет Лесной.

"Британский журналист обратил внимание, что советником Бориса Филатова долгое время был Валерий Чернобук — скандальный экс-председатель Апелляционного суда АР Крым, который во время аннексии полуострова россиянами активно заставлял коллег к сотрудничеству с оккупационной администрацией. Настораживают и связи мэра Днепра с Русской православной церковью, которой городской голова предоставлял преференции, зато блокируя развитие общин ПЦУ, — отмечает политолог. — Это лишь те факты, которые вынесли в публичную плоскость. Очевидно, западные партнеры знают гораздо больше о "теневой" деятельности местных элит".

21 июля народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко обнародовал копию указа президента Зеленского о прекращении гражданства 10 человек, которые, кроме украинского имели паспорта иностранных государств. В списке были Геннадий Корбан, Игорь Коломойский, Вадим Рабинович. Ранее о намерениях президента издать такой указ написали СМИ. Документ не был обнародован на сайте главы государства.

22 июля стало известно, что Корбан не был пущен в Украину при попытке въезда из Польши. Бизнесмен сообщил, что пограничники изъяли у него паспорт, мотивируя это указом президента.

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал открытое обращение к президенту с просьбой пересмотреть его решение по Корбану. Письмо подписало 123 человека. Среди них – мэры украинских городов (в частности Виталий Кличко), бизнесмены, спортсмены, культурные деятели. Филатов заявил, что недопуск Корбана в Украину "разрушил управление штабом обороны Днепра". Впоследствии в ТРО заявили, что бизнесмен не занимает руководящих должностей в структуре Сил территориальной обороны, а власти Днепра заявили об обратном.

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