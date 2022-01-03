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Эксперт о требовании Путина: похожее было во времена Хельсинкского заключительного акта в 1975 году

Хельсинкские соглашения стали определяющим фактором в отношениях СССР и НАТО во второй половине ХХ века

сегодня, 13:35
Автор:

Кравцев Сергей
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31 декабря глава МИД России Сергей Лавров дал лаконичное интервью РИА Новости. В нем он уточнил акцент Кремля в переговорах с Вашингтоном. Это еще раз показало, что химера Советского Союза снова проигрывает и просит о таймауте, чтобы сдержать свое очередное фиаско, но делает это с показной спесью. Что-то похожее было во времена Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Михаил Бесараб.

Эксперт о требовании Путина: похожее было во времена Хельсинкского заключительного акта в 1975 году

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Эксперт отмечает, Хельсинкские соглашения стали определяющим фактором в отношениях СССР и НАТО во второй половине ХХ века. Тогда переговорный процесс о комплексных гарантиях безопасности также инициировала Москва. Основной задачей для Союза в то же время было закрепление сфер влияния в Европе. 

"Совок хотел признания границ гетто "соцлагеря" и гарантий того, что Запад не будет посягать на его пределы. Таким образом, Политбюро защищалось от конкурентной борьбы. Брежнев намертво закрывал "железный занавес" заповедника эпохи "застоя". Как и тогда, сегодня Россия (которая даже в атрибутах уподобляется СССР) вновь требует от Запада юридического признания границ лагеря "русского мира". Кремль снова хочет взять таймаут в конкурентной борьбе, которую он проигрывает и проигрывает. В 1975 году они спасали от распада "социалистический лагерь". Сегодня Кремль спасает от распада саму Россию. Москве снова нужно закрыться на передышке. По дороге они мечтают захватить еще и Украину", – отметил Бесараб.

Он добавляет, Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе не спас от развала ни "соцлагерь", ни сам Союз. Сегодняшние претенциозные и безосновательные ультиматумы Москвы не спасут от коллапса Россию. Мы наблюдаем за агонией остатков империи. Все это происходит с надуванием сморщенных щек и игрой обвисшими мышцами.

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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab
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