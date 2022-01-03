Эксперт о требовании Путина: похожее было во времена Хельсинкского заключительного акта в 1975 году

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Кравцев Сергей
31 декабря глава МИД России Сергей Лавров дал лаконичное интервью РИА Новости. В нем он уточнил акцент Кремля в переговорах с Вашингтоном. Это еще раз показало, что химера Советского Союза снова проигрывает и просит о таймауте, чтобы сдержать свое очередное фиаско, но делает это с показной спесью. Что-то похожее было во времена Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Михаил Бесараб.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Эксперт отмечает, Хельсинкские соглашения стали определяющим фактором в отношениях СССР и НАТО во второй половине ХХ века. Тогда переговорный процесс о комплексных гарантиях безопасности также инициировала Москва. Основной задачей для Союза в то же время было закрепление сфер влияния в Европе.
Он добавляет, Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе не спас от развала ни "соцлагерь", ни сам Союз. Сегодняшние претенциозные и безосновательные ультиматумы Москвы не спасут от коллапса Россию. Мы наблюдаем за агонией остатков империи. Все это происходит с надуванием сморщенных щек и игрой обвисшими мышцами.
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