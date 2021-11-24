Эксперт: Байден попытается повторить свой апрельский ход конем с Путиным

Источники телеканала CNN сообщают, что Вашингтон может отправить в Украину военных советников и новое вооружение. Между тем, в Москве подтвердили подготовку к проведению переговоров между лидерами России и США. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Джо Байден, как видится, в ближайшее время попытается повторить свой апрельский ход конем, когда он позвонил по телефону Владимиру Путину и вскоре после этого активность российских войск у границ Украины прекратилась. Но, очевидно, на этот раз Вашингтон гораздо менее уверен в эффективности дипломатии, иначе сложно объяснить крайне неожиданное рассмотрение Белым домом возможности предоставления Киеву боевой авиации и беспрецедентные с 2014-15-х усилия США по объединению союзников по НАТО для создания нового пакета санкций против России. Из чего может исходить скептицизм администрации Байдена? Скорее всего, Кремль дал ясно понять, что он пришел к крайне опасному выводу: время работает на Украину, а не на Россию. В существовании именно такой оценки ситуации российскими чиновниками, стремящимися вернуть ныне прозападную Украину в зону геополитического влияния Москвы, объективные причины", – отметил эксперт.

Он добавляет, несмотря на почти 8 лет боевых действий на Донбассе, Украина продолжает постепенно интегрироваться с ЕС и НАТО. Между тем, Киев накапливает высокотехнологичную военную технику, например, беспилотники "Байрактар", противотанковые комплексы "Джавелин" и противокорабельные ракеты "Нептун". Также в Украине становится меньше СМИ, распространяющих пропаганду Кремля. А использование украинского языка только растет. Все это делает реализацию украинским руководством "формулы Штайнмайера" или приход к власти в Киеве откровенно пророссийских сил все менее возможным. При этом США и ЕС сохраняют режим антироссийских санкций.

"Не осталось ли у Москвы других опций, кроме как решение вопроса военным путем? Скорее всего, в Кремле до сих пор над этим думают и ожидают возникновения энергетического кризиса в Украине и ЕС среди нынешней зимы из-за нехватки газа, что вполне способно заставить Киев пойти на нужные Путину уступки и нейтрализовать противодействие со стороны западных стран", – отметил Александр Юсупов.

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