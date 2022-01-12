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Эксглава МИД Польши назвал РФ серийным насильником: подробности

Евродепутат Радослав Сикорский отреагировал на заявление Кремля о НАТО

сегодня, 18:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Политик назвал Россию серийным насильником. Эксглава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский прокомментировал твит посольства России в Великобритании и жестко отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о НАТО. Об этом он написал в Twitter.

Эксглава МИД Польши назвал РФ серийным насильником: подробности

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Польский политик, комментируя заявление Кремля, в ответ Лаврову назвал Россию серийным насильником.

"Понимайте, российское посольство, раз и навсегда, языком, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папочкой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не унывают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам", — написал  ексглава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский

Ранее глава МИД России в ответ на заявление МИД Великобритании назвал НАТО геополитическим проектом, направленным на захват территорий.
 "НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза",- написал глава МИД Сергей Лавров.

Эксглава МИД Польши назвал РФ серийным насильником: подробности - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров пообещал Киеву ответ на военные провокации Киева против Донбасса. Москва даст "адекватный ответ" на "любые возможные военные провокации Киева против Донбасса", заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова были адресованы в сторону украинской власти, но при этом российский дипломат имел в виду Запад, поддерживающий Украину в борьбе с российской агрессией. Поэтому эта оговорка касалась и Запада. Российский министр считает, что Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинской власти.


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