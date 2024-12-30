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Эксглава Киевской ОВА Кравченко станет новым руководителем Налоговой службы, – депутат

Хотя у Кравченко опыт работы, преимущественно связанный с прокуратурой, его назначение на столь важный пост требует внимания и дальнейших наблюдений.

сегодня, 11:51
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Клименко Елена

Бывшего главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко планируют назначить и.о. главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом говорится в публикации нардепа от партии Голос Ярослава Железняка в его Telegram-канале.

Эксглава Киевской ОВА Кравченко станет новым руководителем Налоговой службы, – депутат

Фото: censor.net

Железняк отметил, что хотя у Кравченко опыт работы, преимущественно связанный с прокуратурой, его назначение на столь важный пост требует внимания и дальнейших наблюдений. По словам нардепа, это может стать интересным и важным этапом для Кравченко, поскольку в новой должности ему придется столкнуться с большим количеством финансовых и налоговых вопросов, требующих не только юридических знаний, но и опыта в управлении государственными структурами.

Руслан Кравченко стал главой Киевской ОВА в 2023 году после того, как предыдущий руководитель Алексей Кулеба был переведен на должность заместителя руководителя Офиса президента. Его назначение на ключевую должность в столице и Киевской области стало важным шагом по стабилизации и восстановлению региона после начала полномасштабной войны. За время его работы в должности были реализованы многочисленные инициативы по улучшению безопасности и гуманитарной ситуации в области. Однако, как стало известно, причины его увольнения остаются неясными, как и тот, кто заменит его на этом посту.

Также следует отметить, что правительство поддержало решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Кравченко и председателя Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. Официальные причины этих изменений остаются конфиденциальными, однако предполагается, что эти кадровые перестановки направлены на обеспечение более эффективного управления в условиях войны и восстановления административных структур в Украине.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Захарова назвала Офис президента "отсталыми и живодерами"



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/11158?fbclid=IwY2xjawHfQY1leHRuA2FlbQIxMAABHfiq_0i01Ix6U4v4CifNYNAq9XBVKM3o7V6bMMYN7ocOTN2FvbBH1FAwEw_aem_62lDvY9K99srtaXvJKvLtw
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