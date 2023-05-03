Экс-главреда Nexta Протасевича приговорили в Белоруси

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta признан виновным в совершении целого ряда преступлений. Прокуратура требовала приговорить Романа Протасевича к 10 годам. Ему дали — восемь лет лишения свободы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Роман Протасевич

Протасевич останется под домашним арестом до вступления приговора в силу, уточнили белорусские СМИ. Выступая ранее с обвинением, прокуратура просила суд учесть, что бывший главный редактор Nexta выполнил условия досудебной сделки, и поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей — не более двух третей срока.

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Между тем, основатель Nexta Степан Путило приговорен к 20 годам лишения свободы, а бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик — к 19 годам. Они находятся за границей, и их судят заочно.

В апреле 2023 года суд ужесточил обвинения в отношении Протасевича и вменил ему, кроме "организации массовых беспорядков" и "заговора с целью захвата власти и разжигания вражды", также "повторное руководство экстремистским формированием". По данным следствия, Роман Протасевич в мае-сентябре 2020 года был главным редактором канала Nexta, широко освещавшего протесты в Беларуси после президентских выборов в августе того же года. В октябре 2020-го Протасевич переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021-го отвечал за работу Telegram-канала "Беларусь головного мозга".

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту из-за сообщения о "минировании". Как позднее установило расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщение о бомбе было заведомо ложным и было доведено до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси. На борту находилась подруга Протасевича — гражданка России Софья Сапега, которую также задержали. В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам колонии по делу о "разжигании вражды". В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру возвращения девушки в Россию. Евросоюз 5 июня 2022 года ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

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