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Джонсон только сейчас рассказал о встрече с Байденом, после которой ему стало страшно (ВИДЕО)

Спикер Палаты представителей утверждает - президент не понимал, подписал ли он закон, и что именно было в документе

сегодня, 15:55
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Николай Лисицын

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что президент США Джо Байден еще год назад якобы не принимал решений самостоятельно. Спикер в интервью вспомнил, как в январе 2024 года он встретился с Байденом в Овальном кабинете и выяснил, что лидер не понимает, подписал ли он закон, который обеспокоил Джонсона, или нет, и о чем именно в документе шла речь. Об этом пишет портал "Комментарии".

Джонсон только сейчас рассказал о встрече с Байденом, после которой ему стало страшно (ВИДЕО)

Джо Байден мог не вполне отдавать себе отчет, что подписывает и какие решения принимает, допустил Майк Джонсон. Фото: Офис президента Украины

Джонсон утверждает, что сначала ему отказывали во встрече с президентом, но потом согласовали ее. Однако вместо диалога тет-а-тет, как ожидал спикер, Джонсона в кабинете Байдена поджидали и другие представители администрации. 

Спикер вспоминает, что в конце разговора Байден попросил оставить их в кабинете вдвоем на несколько минут. Тогда Джонсон поинтересовался у главы государства, зачем он приостановил выдачу разрешений на экспорт сжиженного газа в Европу, что очень беспокоит избирателей спикера. По словам республиканца, Байден начал отрицать подписание документа, однако тут же заявил, что подписал указ для исследования последствий использования СПГ, а не относительно запрета новых лицензий.

Джонсон сказал, что тогда "испытал страх и отвращение" и понял, что у США "серьезные проблемы". Потому что республиканец осознал: непонятно, кто действительно управляет страной, и кто кладет перед президентом бумаги на подпись, если Байден "не главный" и не знает, что подписывает. Теория спикера заключается в том, что Байден согласился назначить больше левых прогрессистов на ключевые посты в обмен на то, что его основные конкуренты выйдут из гонки.


Как писали "Комментарии", президент США Джо Байден не собирался помогать Украине вернуть все утраченные территории. Об этом заявил журналист Time Саймон Шустер, который утверждает, что "победа Украины никогда не была целью Байдена". По мнению Белого дома, победа выходила за рамки возможностей Украины, даже если бы ВСУ получили более значительную поддержку Запада. Поэтому для Белого дома было важно поддерживать Украину, ослаблять РФ и не втянуться в конфликт с Путиным — чем Байден и был занят.

В Украине многие считают, что его администрация часто тормозила военную помощь, в решающие моменты малодушничала и не давала ВСУ решительно действовать. Примером может быть ситуация с освобождением Херсонской области, о которой писали "Комментарии": испугавшись, что РФ якобы применит ядерное оружие, у Байдена заставили Украину пойти на "договорняк" и выпустить десятки тысяч оккупантов с плацдарма, где их можно было окружить, переиграть и уничтожить. Якобы у России было три варианта ядерного удара по Украине, и Белый дом не захотел с этим связываться.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден считает, что его визит в Киев в феврале 2023 года имел очень важное значение. Ведь визит произошел через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу MSNBC. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден впервые признался, что именно пообещал Путину, чтобы тот не применил ядерное оружие.




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Источник: https://www.thefp.com/p/when-mike-johnson-knew-joe-biden-not-in-charge
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