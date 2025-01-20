Джонсон только сейчас рассказал о встрече с Байденом, после которой ему стало страшно (ВИДЕО)

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Николай Лисицын
Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что президент США Джо Байден еще год назад якобы не принимал решений самостоятельно. Спикер в интервью вспомнил, как в январе 2024 года он встретился с Байденом в Овальном кабинете и выяснил, что лидер не понимает, подписал ли он закон, который обеспокоил Джонсона, или нет, и о чем именно в документе шла речь. Об этом пишет портал "Комментарии".
Джо Байден мог не вполне отдавать себе отчет, что подписывает и какие решения принимает, допустил Майк Джонсон. Фото: Офис президента Украины
Джонсон утверждает, что сначала ему отказывали во встрече с президентом, но потом согласовали ее. Однако вместо диалога тет-а-тет, как ожидал спикер, Джонсона в кабинете Байдена поджидали и другие представители администрации.
Спикер вспоминает, что в конце разговора Байден попросил оставить их в кабинете вдвоем на несколько минут. Тогда Джонсон поинтересовался у главы государства, зачем он приостановил выдачу разрешений на экспорт сжиженного газа в Европу, что очень беспокоит избирателей спикера. По словам республиканца, Байден начал отрицать подписание документа, однако тут же заявил, что подписал указ для исследования последствий использования СПГ, а не относительно запрета новых лицензий.
Джонсон сказал, что тогда "испытал страх и отвращение" и понял, что у США "серьезные проблемы". Потому что республиканец осознал: непонятно, кто действительно управляет страной, и кто кладет перед президентом бумаги на подпись, если Байден "не главный" и не знает, что подписывает. Теория спикера заключается в том, что Байден согласился назначить больше левых прогрессистов на ключевые посты в обмен на то, что его основные конкуренты выйдут из гонки.
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