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Джо Байден сегодня выступит с обращением: о чем будет говорить президент США

Американские СМИ пишут, что Джо Байден озвучит новую информацию

сегодня, 21:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Во вторник глава США Джо Байден озвучит свое очередное обращение. При этом, оно будет иметь отношение к ситуации в отношении Украины. Об этом информирует CNN.

Джо Байден сегодня выступит с обращением: о чем будет говорить президент США

Джо Байден (фото из открытых источников)

По информации, обнародованной источником этого медиа, американский лидер Джо Байден будет озвучивать обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени, в 22:30 по киевскому времени.

Важно, что американский президент в тексте обращения будет говорить, что Соединенные Штаты и в дальнейшем открыты для дипломатии, имеющей высокий уровень, "опираясь на многочисленные дипломатические пути, которые мы и наши союзники и партнеры предложили России в последние месяцы".

Позиция Белого Дома следующая: здесь заявляют, что США придерживаются мнения, что дипломатия и деэскалация – это лучший путь для продвижения вперед. Но здесь готовы к развитию событий по любому сценарию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, принял ли Байден приглашение Зеленского. Более суток в Белом доме думали, какой ответ дать Украине предложение Владимира Зеленского для Джо Байдена посетить Киев в ближайшие дни. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в ближайшие дни у американского президента нет в графике каких-либо зарубежных визитов. Карин Жан-Пьер уточнила, что Вашингтон находится в постоянных контактах с властями в Украине. При этом США не прекращают попытки дипломатическим путем помочь Украине преодолеть тот кризис, который возник из-за концентрации российских войск на украинской границе. Напомним, ранее на Банковой сообщили, что глава украинского государства во время телефонного разговора попросил Джо Байдена в ближайшее время посетить Киев.


 


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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-15-22-intl/index.html
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