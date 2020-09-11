Джеппар рассказала о стратегии МИД по деоккупации Крыма

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в рассказала, из чего состоит стратегия деоккупации Крыма. Об этом пишет LB.ua.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам Джеппар, стратегия была разработана представителями МИД. Этот документ определяет принципы работы платформы с деоккупации Крыма.

"Новая платформа задаст многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях", - рассказывает Джеппар.

По словам замглавы МИД - первый, самый высокий политический уровень касается саммита, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, например, 26 февраля - в день сопротивления Крыма российской оккупации.

Второй уровень будет реализовываться на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

"Почему обороны, потому что мы будем делать акцент на том, говоря об оккупации Крыма, что речь идет не только о систематическом нарушении прав человека, о котором мы не будем забывать, но и о милитаризации полуострова и угрозе безопасности не только Украины, но и всего региона. Мы видим аппетиты Российской федерации - это и Ближний Восток, и Северная Африка. Для них Крым - это плацдарм для военных", - пояснила первая Джеппар.

Третьим уровнем станут межпарламентские связи, Советом Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами, добавила она.

Известно, что МИД также планирует в ноябре провести конференцию в сфере безопасности. Впрочем, Джеппар не исключает ее переноса из-за COVID-19.

Как ранее сообщали "Комментарии", МИД выступила с протестом по поводу обысков и задержания крымских татар оккупационными властями полуострова.

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