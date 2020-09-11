Дмитрий Козак: Украина пересмотрит постановление о местных выборах

Заместитель руководителя аппарата президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время сегодняшних переговоров "нормандской четверки" в Берлине, Украина согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Об этом Козак сообщил во время общения с представителями СМИ по результатам проведенной встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине.

По словам российского политика, парламент Украины якобы в ближайшее время должен откорректировать принятое постановление о местных выборах.

"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил Козак.

По словам политика, принятие украинским парламентом постановления о проведении местных выборов в текущей версии ведет к эскалации конфликта на Донбассе, ведь указанные в постановлении условия проведения местных выборов противоречат минским договоренностям.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что во время переговоров "нормандской четверки" были достигнуты договоренности о продолжении перемирия на Донбассе.





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