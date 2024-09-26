Дипломатический скандал: Почему в США требуют уволить Маркарову

Ситуация в высшей степени недипломатическим письмом спикера американского Конгресса с требованием уволить посла Украины в США создает достаточно серьезный кризис для украинской дипломатии, который требует очень тщательного анализа ситуации перед любыми ответными действиями, заявил нардеп Богдан Яременко.

Оксана Маркарова

По его словам, говорят, что, вероятно, президенту Владимиру Зеленскому не нужно было ехать на завод по производству оружия в Пенсильвании. Однако, по мнению нардепа, это не так, особенно если вспомнить о том, что противники Украины регулярно распространяют нарративы о том, что Штатам, якобы, невыгодно помогать Украине.

"В этом контексте визит президента Украины на вновь созданный или расширенный под нужды Украины завод – это правильный месседж, призванный напомнить, что помощь Украине выгодна США даже с точки зрения увеличения финансирования своей промышленности и создания новых рабочих мест", — говорит Яременко.

По его словам, республиканцы получали предложения о встрече с Владимиром Зеленским, однако отказались от них. При этом республиканцы требуют увольнения посла Оксаны Маркаровой из-за того, что Зеленский посетил завод в Пенсильвании в сопровождении демократа, ведь этот штат является колеблющимся и выбор жителей будет влиять на результаты президентских выборов.

"Ставя себя на место посла Маркаровой, должен признать, что наверняка, взвесив риски, рекомендовал бы президенту Зеленскому лететь в Пенсильванию. Слишком важно было и донести сигнал, что помощь Украине выгодна американцам, слишком хорошо Пенсильвания отвечает логистическим потребностям (минимальные расстояния, минимальное время для переездов). Также посол однозначно учитывала, что предложения республиканцам от Украины о встречах были, и именно эти предложения были знаком того, что Украина придерживается правил сбалансированных отношений с обеими политическими партиями", — отметил Яременко.

По его словам, похоже, что ультиматум республиканцев продиктован исключительно интересами избирательной кампании в США. Реагирование на него станет подогревом в избирательной кампании в той же степени, что и игнорирование, добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп снова заявляет, что прекратит помощь Украине в случае своего переизбрания.



