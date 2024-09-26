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Дипломатический скандал: Почему в США требуют уволить Маркарову

Республиканцы требуют уволить посла Украины Оксану Маркарову

сегодня, 09:07
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Ткачик Олеся

Ситуация в высшей степени недипломатическим письмом спикера американского Конгресса с требованием уволить посла Украины в США создает достаточно серьезный кризис для украинской дипломатии, который требует очень тщательного анализа ситуации перед любыми ответными действиями, заявил нардеп Богдан Яременко.

Дипломатический скандал: Почему в США требуют уволить Маркарову

Оксана Маркарова

По его словам, говорят, что, вероятно, президенту Владимиру Зеленскому не нужно было ехать на завод по производству оружия в Пенсильвании. Однако, по мнению нардепа, это не так, особенно если вспомнить о том, что противники Украины регулярно распространяют нарративы о том, что Штатам, якобы, невыгодно помогать Украине.

"В этом контексте визит президента Украины на вновь созданный или расширенный под нужды Украины завод – это правильный месседж, призванный напомнить, что помощь Украине выгодна США даже с точки зрения увеличения финансирования своей промышленности и создания новых рабочих мест", — говорит Яременко.

По его словам, республиканцы получали предложения о встрече с Владимиром Зеленским, однако отказались от них. При этом республиканцы требуют увольнения посла Оксаны Маркаровой из-за того, что Зеленский посетил завод в Пенсильвании в сопровождении демократа, ведь этот штат является колеблющимся и выбор жителей будет влиять на результаты президентских выборов.

"Ставя себя на место посла Маркаровой, должен признать, что наверняка, взвесив риски, рекомендовал бы президенту Зеленскому лететь в Пенсильванию. Слишком важно было и донести сигнал, что помощь Украине выгодна американцам, слишком хорошо Пенсильвания отвечает логистическим потребностям (минимальные расстояния, минимальное время для переездов). Также посол однозначно учитывала, что предложения республиканцам от Украины о встречах были, и именно эти предложения были знаком того, что Украина придерживается правил сбалансированных отношений с обеими политическими партиями", — отметил Яременко.

По его словам, похоже, что ультиматум республиканцев продиктован исключительно интересами избирательной кампании в США. Реагирование на него станет подогревом в избирательной кампании в той же степени, что и игнорирование, добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп снова заявляет, что прекратит помощь Украине в случае своего переизбрания.




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Источник: https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/pfbid0pb4aY8gsPG6kq3NJEpXUTK5AX7Ab9E2V2vWZwNad81Uxc3GzRqumdKY9uEodZ9zLl
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