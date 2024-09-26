Дипломатический скандал: Почему в США требуют уволить Маркарову

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Ткачик Олеся
Ситуация в высшей степени недипломатическим письмом спикера американского Конгресса с требованием уволить посла Украины в США создает достаточно серьезный кризис для украинской дипломатии, который требует очень тщательного анализа ситуации перед любыми ответными действиями, заявил нардеп Богдан Яременко.
Оксана Маркарова
По его словам, говорят, что, вероятно, президенту Владимиру Зеленскому не нужно было ехать на завод по производству оружия в Пенсильвании. Однако, по мнению нардепа, это не так, особенно если вспомнить о том, что противники Украины регулярно распространяют нарративы о том, что Штатам, якобы, невыгодно помогать Украине.
По его словам, республиканцы получали предложения о встрече с Владимиром Зеленским, однако отказались от них. При этом республиканцы требуют увольнения посла Оксаны Маркаровой из-за того, что Зеленский посетил завод в Пенсильвании в сопровождении демократа, ведь этот штат является колеблющимся и выбор жителей будет влиять на результаты президентских выборов.
По его словам, похоже, что ультиматум республиканцев продиктован исключительно интересами избирательной кампании в США. Реагирование на него станет подогревом в избирательной кампании в той же степени, что и игнорирование, добавил нардеп.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп снова заявляет, что прекратит помощь Украине в случае своего переизбрания.
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