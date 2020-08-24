Дипломатические игры - противостояние между МИД России и Австрии

Сегодня австрийская власть объявила одного из российских дипломатов персоной нон грата. Об этом сообщает UNN со ссылкой на Kronen Zeitung.

Представитель австрийского МИД заявил, что сотрудник российского посольства в Вене совершил действия, которые нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Фото: Алексей Витвицкий, источник: РИА Новости

Однако, некоторые австрийские СМИ сообщили, что этот российский дипломат уже несколько лет сотрудничал с гражданином Австрии, который работал в экономической сфере и шпионил в пользу России. В ходе дальнейшего судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором. Гражданин РФ отказался свидетельствовать против себя, сославшись на дипломатический иммунитет.

Уже через несколько часов после того, как Австрия указала российскому дипломату покинуть территорию государства до 1 сентября, Кремль ответил "взаимностью". Как сообщает МИМ РФ, Россия объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии.

"24 августа в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и с требованием покинуть территорию Австрийской Республики. Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как ранее писало издание "Комментарии", посольство Украины в Польше переехало в новое помещение.









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