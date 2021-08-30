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Дипломат о знаковом заявлении Кальюлайд для Украины: ни литовский, ни польский, ни латвийский президенты на это не решились бы

От президента Эстонии получили суровую «дозу реализма» для всех украинцев

сегодня, 09:32
Автор:

Кравцев Сергей

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде" о том, что Украине еще лет 20 понадобиться для того, чтобы стать членом Европейского Союза – это не были эмоции, это была правда и суровая "доза реализма" для всех украинцев. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил дипломат Богдан Нагайло.

Дипломат о знаковом заявлении Кальюлайд для Украины: ни литовский, ни польский, ни латвийский президенты на это не решились бы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: Украинская правда

Он отметил, несмотря на то, что официальный Киев очень остро отреагировал на заявление президента Эстонии относительно того, что для членства Украины в Европейском Союзе нашей стране понадобится 20 лет, доля правды в этом заявлении все-таки есть. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что неуместно дружественной стране делать такие заявления, но это не было неправдивым заявлением. Это была "доза реализма", а не просто так сказанные слова об Украине. Украинцам давно пора понять, что не все их ждут в Европейском Союзе.

"Не нужно обманывать себя, по крайней мере половина членов НАТО, половина членов Европейского Союза не готовы принимать Украину и действительно нужно еще закатать рукава и хорошенько поработать", – отметил дипломат. 

По словам Богдана Нагайло, Украине нужно реализовать определённые реформы и навести порядок прежде чем говорить о членстве в ЕС. Поэтому зря украинская власть возмутилась сказанным президентом Эстонии, ведь это правда, что ближайшие годы Европейский Союз не готов принять Украину. При этом дипломат уточнил, что те слова, которые озвучила президента Эстонии не могли бы позволить сказать себе литовский, польский и латвийский президент. Они бы так прямо не сказали.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ILtoPZu49zI
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