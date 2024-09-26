Детали дипломатического скандала между США и Украиной: что ждет Зеленского в Вашингтоне

За день до визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон спикер Майк Джонсон направил ему письмо, которое начинается словами "Я требую, чтобы вы немедленно уволили посолу Украины в США Оксану Маркарову".

США и Украина

Итак, как отмечает журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, в среду Майк Джонсон обнародовал требование к Зеленскому, которое многих шокировало своей формулировкой: немедленно уволить Оксану Маркарову. Причина, которую он называет – организация визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, где рядом с Зеленским появились представители демократов, но не было республиканцев.

В тот же день председатель комитета по надзору Палаты представителей, республиканец Джеймс Комер инициировал расследование о том, собиралась ли администрация Байдена-Гаррис использовать в свою пользу поездку Зеленского в Пенсильванию, которую он назвал "вмешательством в выборы".

За день до того, говорит журналист, другая группа республиканцев в Конгрессе направила подобное письмо в Минюст и Миноборону — с требованием расследовать, привлекли ли для поездки Зеленского федеральные ресурсы, и не является ли это нарушением закона. С критическими заявлениями выступили другие законодатели тоже.

"Все это подогревается заявлениями Дональда Трампа. Начиная с понедельника на каждом митинге, он не жалеет критики в сторону Зеленского и говорит, что тот якобы хочет победы демократов. Из последнего: “Президент Украины в нашей стране, и он возводит маленькие дрянные клеветы в адрес вашего любимого президента, меня… Здания разрушены, города исчезли. Их уже нет, а мы продолжаем отдавать миллиарды долларов человеку, который отказывается идти на сделку – Зеленскому”. AP сообщает, что ожидаемая встреча Трампа и Зеленского, где тот должен представить ему свой план победы, не состоится", — отметил журналист.

Он также подробно объяснил, что именно разозлило республиканцев. Дело в том, что к визиту Зеленского на завод в Пенсильвании присоединился губернатор штата Джош Шапиро, также там появились сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все трое – демократы. Джош Шапиро – близкий соратник Камалы Гаррис и активный игрок в ее кампании, она рассматривала его своим потенциальным вице-президентом. Пенсильвания – один из ключевых штатов, за который идет ожесточенная борьба. Вдобавок, там большое украинское и польское общество, для которых тема Украины на выборах важна.

"Учитывая это, республиканцы восприняли поездку Зеленского в Пенсильванию как прямую или косвенную попытку добавить баллов Камали Гаррис. Именно отсюда появились вопросы об использовании федеральных средств и о том, как Зеленский добирался до завода", — говорит журналист.

Кроме этого, добавляет он, недовольство в Республиканской партии вызвало интервью Зеленского для The New Yorker накануне визита в США, в котором он критикует заявления Джей Ди Венса по Украине, а самого кандидата в вице-президенты называет "слишком радикальным". Зеленский сказал, что не воспринимает слова Венса о территориальных уступках всерьез, ведь это привело бы к глобальному конфликту. Некоторые республиканцы увидели в этих комментариях параллели с заявлениями кампании Камалы Гаррис, говорит журналист.

Хотя, добавляет Ярыш, в этом же интервью Зеленский вспоминает о своей положительной коммуникации с Дональдом Трампом и подчеркивает: “Украина продемонстрировала мудрость не ввязываться в американскую внутреннюю политику. Мы всегда пытались избегать влияния на выбор американского народа – это было бы просто неправильно”.

"Кто следит за Оксаной Маркаровой в Вашингтоне, знает, что она, как и любой посол, тоже последовательно сосредотачивается на развитии двухпартийного сотрудничества – как с республиканцами, так и с демократами. К примеру, в июле Зеленский посетил штат Юта, где он встретился с республиканским губернатором Спенсером Коксом и законодателями от Республиканской партии. Тем не менее, ситуация сейчас примерно такова. Пока ни посольство, ни украинская сторона этой истории не комментируют. Визит Зеленского в Вашингтон состоится — и, несмотря ни на что, у него запланированы двухпартийные встречи в Конгрессе США. Ну и визит в Белый дом с объявлениями новой поддержки – вчера США объявили о пакете помощи на $375 млн, который включает ракеты для F16. Также ожидаем объявления о вооруженной помощи на $8 млрд", — добавил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между США и Украиной возник громкий дипломатический скандал.



