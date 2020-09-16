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Деркач опубликовал очередную порцию записей разговоров якобы Порошенко и Байдена

О чем идет речь на записях

сегодня, 13:36
Автор:

Татьяна Веремеева

Народный депутат Андрей Деркач представил очередную порцию записей телефонных разговоров якобы между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Деркач представил записи сегодня, 16 сентября, во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Деркач опубликовал очередную порцию записей разговоров якобы Порошенко и Байдена

Андрей Деркач заявляет, что записанный разговор состоялся 16 ноября 2016 года.

В частности, на записях Порошенко якобы просит Байдена о политическом содействии Украине, чтобы тогдашний вице-президент США поддержал Украину в вопросах касательно Минских переговоров, а также безвизового режима с Евросоюзом.

На пленках также идет речь о президенте США Дональде Трампе. Якобы Порошенко рассказывает Байдену о своем телефонном разговоре с Трампом, который на тот момент еще не был президентом Соединенных Штатов. Голос, похожий на Порошенко, отметил, что разговор был довольно теплым.

"Хорошо. Смотрите, этот парень, говоря по-английски, является псом, бегущим за машиной по дороге. Плохой пес будет бежать за машиной вдоль дороги. Это выражение на английском языке. Он поймал машину. Он пес, который поймал машину. Он даже не знает, что делать, он даже не знает, с чего сделана эта машина и что в ней. Значит у нас есть возможность сделать его героем", – ответил якобы Байден.

Также голос, который якобы пренадлежит Джо Байдену, расхваливал достижения Петра Порошенко в должности президента Украины.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором говорится, что украинского нардепа Андрея Деркача внесли в черный список.  Политика обвиняют в том, что он является "активным российским агентом на протяжении более десяти лет", используя манипуляции и обман в попытках повлиять на выборы в Соединенных Штатах и во всем мире.

"Комментарии" писали, что ранее Андрей Деркач опубликовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри. Их же он передал в Госбюро расследований. Там также пообещали записи прослушать и решить, как быть с ними далее. На записях, утверждает Деркач, – разговор Порошенка и Байдена. Байден якобы просит не вмешиваться в деятельность компании Burisma и просит уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Взамен, обещает миллиард долларов кредитных гарантий США в помощь Украине. Записи датированы 2015-2016 годами. Их, говорит нардеп, ему предоставили журналисты-расследователи. Кто именно – не уточняет.


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