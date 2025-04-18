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Даже в случае перемирия ЕС не будет открывать небо для российских самолетов: причины

В Европейском Союзе отказались от идеи возобновления авиасообщения с Россией, даже если в Украине будет объявлено перемирие

сегодня, 14:41
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Ткачова Марія

В Брюсселе отреагировали на попытки РФ договориться о возобновлении полетов в США. Еврокомиссия подчеркнула: без разрешения ЕС российские авиакомпании не смогут летать в Штаты , ведь большинство трансатлантических маршрутов проходят через воздушное пространство Европы.

Даже в случае перемирия ЕС не будет открывать небо для российских самолетов: причины

Российский самолет — Politico

ЕС не заинтересован в таком сотрудничестве по нескольким причинам:

Авиационные санкции остаются ответом на полномасштабное вторжение в Украину и не будут сняты до полного завершения войны и восстановления справедливости.

Безопасность полетов под сомнением : есть серьезные опасения, что российские самолеты используют несертифицированные или поддельные запчасти из-за невозможности обслуживания в условиях санкций.

Юридические риски : многие российские самолеты, находящиеся в списке на арест, могут быть задержаны сразу же после приземления в аэропортах ЕС. Это связано с тем, что после введения санкций РФ конфисковала сотни находившихся в лизинге западных самолетов.

Европейские авиакомпании вынуждены совершать более длительные и более дорогие маршруты в Азию, чтобы облетать воздушное пространство РФ, что ставит их в менее выгодное положение по сравнению с перевозчиками из Китая, не имеющими таких ограничений.

Однако даже несмотря на эти жалобы, Брюссель избегает переговоров с Москвой . Причина не только в войне, но и в опасности полетов над территорией РФ .

Представитель Еврокомиссии назвал ситуацию с безопасностью "проблематической", вспомнив инцидент с самолетом "Азербайджанских авиалиний" , который произошел во время рождественских праздников. По данным источников, рейс мог быть поражен российской ракетой ПВО , после чего Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) официально рекомендовало избегать полетов над западной частью РФ.

Президент Владимир Путин публично извинился за трагедию, однако отказался признавать вину России .

Таким образом, для ЕС вопрос авиасообщения с Россией остается не только политическим, но и безопасным — и какие-либо ослабления санкций пока не рассматриваются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пытаются отправлять на войну против Украины студентов.





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Источник: https://www.politico.eu/article/russias-effort-us-drop-aviation-sanctions-runs-eu-resistance/
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