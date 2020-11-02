Что ждет Украину после выборов в Грузии: прогноз экспертов

Парламентские выборы в Грузии состоялись в субботу, 31 октября. По данным ЦИК, семь партий и два блока проходят в парламент. Второе место занимает блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", членом которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили (27,14%). Что касается мажоритарной части, то тут в 13 из 30 одномандатных округов победила правящая партия, а в 17 округах состоится второй тур, так как ни один из претендентов не преодолел 50-процентный барьер.

"Оппозиция требует повторных выборов"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия обращает внимание, что результаты выборов (достаточно было преодолеть однопроцентный барьер, явка составила 56,11%) в Грузии после 100% подсчета голосов (ЦИК был более чем оперативен) выглядят таким образом:

Грузинская Мечта (ГМ) – 48,15%;

Единое национальное движение — Сила в единстве (создатель – экс-президент Грузии, председатель исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили) – около 27,14%;

Европейская Грузия — 3,78%;

Лело – более 3,1%;

Альянс патриотов — более 3,1%;

Стратегия Созидания – более 3,1%;

Гирчи (Альянс за социальную справедливость Грузии) – около 3%;

Граждане — 1,33%;

Лейбористская партия — 1%.

"По заявлениям оппозиционных партий, которые встали единым фронтом против ГМ, выборы проходили с большими фальсификациями и вбросами, которые существенно повлияли на результаты выборов, – подчеркивает Ираклий Джанашия. – По некоторым данным, Грузинская мечта таким образом и при помощи силового давления на избирателей-бюджетников примерно вдвое завысила свои результаты. Это, конечно, не Беларусь с 83%... Но грузинский народ всё равно очень недоволен тем, что его пытаются таким образом обмануть. Оппозиция требует признать выборы недействительными и провести их заново".

По мнению эксперта, есть три варианта развития событий:

1. Белорусский сценарий. Маловероятен. Власть в лице ГМ, откажется проводить перевыборы и силой попытается удержать позиции.

2. Под давлением западных партнеров, ГМ "прогнется". Относительно вероятен. "К счастью, они перед Западом очень уязвимы. Главная задача оппозиции сейчас максимально обнародовать все попытки фальсификаций с доказательствами и дальнейшее привлечение внимания Запада к проблеме", – подчеркивает Ираклий Джанашия.

3. Оппозиция пропустит момент давления на действующую власть, не сделав того, что прописано в предыдущем пункте. Все усилия будут потрачены на россказни "какие все мошенники" вместо четких скоординированных действий. В итоге всенародное возмущение просто выльется в несколько красивых, но бессмысленных митингов, которые просто утихнут через пару недель. "Этот вариант, к сожалению, наиболее вероятен", – прогнозирует эксперт.

Поясняя, что для Украины значит грузинские выборы, Ираклий Джанашия отмечает: "Грузинская Мечта, основателем которой является олигарх Бидзина Иванишвили, главный акционер российской компании Газпром — пускай и не идет по российскому пути, но и Запад поддерживать не спешит. Проигрыш этой партии означал бы ослабление России в данном регионе".

"Саакашвили и дальше продолжит будоражить Украину"

По мнению заместителя директора Украинского института политики Кирилла Молчанова, итоги выборов в Грузии — не хорошо и не плохо для Украины. За исключением разве что того, что нам придется и далее "наслаждаться" обществом экс-президента Грузии Михаил Саакашвили.

"На выборах в Грузии побеждает правящая партия, причем в третий раз подряд. Соответственно, курс сохранится прежний, – говорит эксперт. – Оппозиционер Саакашвили, который в Украине командует реформами больше года (о результатах помолчим) и его партия, заняв второе место, получают почти на 20% меньше, чем победители. То есть, они будут в оппозиции. И вряд ли анонсируемые протесты им помогут, тем более что Запад уже фактически признал итого выборов".

То есть, в Грузию ее бывший президент, против которого действующей на данный момент там властью открыт ряд дел, не вернется.

"А значит, Саакашвили и дальше будет будоражить Украину. Ведь ему фактически негде больше заниматься бурной деятельностью. И он под любым видом будет стараться задержаться здесь подольше", – прогнозирует Кирилл Молчанов.

Как ранее сообщали "Комментарии", власти Грузии не воспринимают всерьез премьерские амбиции Саакашвили.



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