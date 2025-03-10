Что ждет на украинскую делегацию в Саудовской Аравии: какие соглашения там подпишут

Сегодня, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию, где запланирована встреча с наследным принцем. После переговоров, часть украинской делегации останется в стране для дальнейших консультаций с американскими партнерами. В состав делегации входит вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, что может свидетельствовать о согласовании важного документа по редкоземельным металлам, отметил в эфире Freedom политтехнолог Олег Постернак.

Украина и США

“Если присутствует Свириденко, значит, это непосредственный выход на подписание соглашения о недрах. Трамп уже заявил, что подписание соглашения абсолютно не гарантирует возобновление военной помощи. Для этого должны быть, он сказал, конкретные шаги. В интерпретации телеканала NBC это шаги в направлении мирного урегулирования и намеки на территориальные компромиссы”, — считает эксперт.

Кроме того, Постернак предположил, что в ближайшее время будут появляться больше тревожных новостей, а Саудовскую Аравию ждет непростая дипломатическая игра. То есть, по его мнению, можно стать свидетелями сложной, но менее публичной дипломатии, чем в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 февраля. Он не исключил, что будет много информационных манипуляций, которые могут повлиять на переговорный процесс.

Постернак считает, что для Трампа важно представить соглашение о недрах как возвращение американских инвестиций, а также представить свои дипломатические усилия как успешные. Это свидетельствует о его стремлении увязать свой имидж с развязыванием российско-украинской войны.

По его словам, Трамп имеет амбиции войти в историю как миротворец и, вероятно, рассчитывает на Нобелевскую премию мира. Именно поэтому во время переговоров в Саудовской Аравии может подниматься вопрос перемирия.

“Перемирье сначала на небе, о чем говорил президент Зеленский. В принципе, вокруг чего формировался так называемый британско-французский альтернативный план. Однако мы о нем деталей не слышим. Возможно, на следующей неделе появятся какие-то новости об альтернативном плане и какие-то действия произойдут”, — считает Постернак.

По его мнению, в течение недели возможны неожиданные инициативы от США, учитывая стиль дипломатии администрации Трампа. В то же время, ожидается и прогресс в отношениях между Вашингтоном и Киевом, что может помочь снять напряжение в текущей ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сделал Путину очередной подарок.



