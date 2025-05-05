Что Украина попросила у Китая в обмен на услугу не бить по Москве 9 мая

Китай попросил Украину не атаковать Москву 9 мая. Именно поэтому, говорит политический эксперт Александр Кочетков, очень вероятно, что Киев прислушивается к этой просьбе.

Китай и Украина

"Все исключительно прагматично, как и всегда в Поднебесной: Си Дзиньпину нужно остановить сползание недоимперии под Дональда Трампа, поэтому он или кто-то досточтимый едет на парад. А Украина не может полностью разрушить отношения с супердержавой, которая на дипломатическом уровне постоянно призывает к территориальной целостности Украины, а также поддерживает недоимперию значительно меньше, чем могла бы", — говорит Кочетков.

При этом он убежден, что в этой ситуации, как говорится, торги уместны.

"И, насколько мне известно, некоторые пожелания от Украины в сторону Китая прозвучали. Результатов пока нет – там очень сложная бюрократическая машина, но шансы на положительные решения есть", — отметил эксперт.

По его словам, в первую очередь это может касаться уменьшения участия Северной Кореи в войне против Украины.

Так что участия Украины в параде в Москве, к сожалению, не будет. Ну, разве что ФСБ подорвет какой-нибудь дом в окрестностях с теми, кого "непричастен к войне", и пропагандисты начнут нас в этом обвинять и гордиться российским ПВО. А те иностранные извращенцы, которые толкуются в Москву, будут чувствовать себя храбрецами", — говорит Кочетков.

При этом он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин очень боится дроновой атаки со стороны Украины. Эксперт обратил внимание на то, что в Москву уже привезли множество ПВО, среди них и пушечная зенитная артиллерия, в частности, "Панцирь". Если туда что-то полетит на самом деле, то эта ПВО сама разрушит столько, что нам не по силам.

"Кстати, с Китаем речь шла исключительно о Москве на время пребывания там китайских представителей. О другом времени и других регионах не упоминалось. Так что все может быть", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Си едет в Москву.



