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Что Украина попросила у Китая в обмен на услугу не бить по Москве 9 мая

Китай обратился к Украине с просьбой не бить по Москве 9 мая, при этом Киев якобы тоже имел к Пекину ряд просьб

5 мая 2025, 15:59 comments7132
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Ткачик Олеся

Китай попросил Украину не атаковать Москву 9 мая. Именно поэтому, говорит политический эксперт Александр Кочетков, очень вероятно, что Киев прислушивается к этой просьбе.

Что Украина попросила у Китая в обмен на услугу не бить по Москве 9 мая

Китай и Украина

"Все исключительно прагматично, как и всегда в Поднебесной: Си Дзиньпину нужно остановить сползание недоимперии под Дональда Трампа, поэтому он или кто-то досточтимый едет на парад. А Украина не может полностью разрушить отношения с супердержавой, которая на дипломатическом уровне постоянно призывает к территориальной целостности Украины, а также поддерживает недоимперию значительно меньше, чем могла бы", — говорит Кочетков.

При этом он убежден, что в этой ситуации, как говорится, торги уместны.

"И, насколько мне известно, некоторые пожелания от Украины в сторону Китая прозвучали. Результатов пока нет – там очень сложная бюрократическая машина, но шансы на положительные решения есть", — отметил эксперт.

По его словам, в первую очередь это может касаться уменьшения участия Северной Кореи в войне против Украины.

Так что участия Украины в параде в Москве, к сожалению, не будет. Ну, разве что ФСБ подорвет какой-нибудь дом в окрестностях с теми, кого "непричастен к войне", и пропагандисты начнут нас в этом обвинять и гордиться российским ПВО. А те иностранные извращенцы, которые толкуются в Москву, будут чувствовать себя храбрецами", — говорит Кочетков.

При этом он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин очень боится дроновой атаки со стороны Украины. Эксперт обратил внимание на то, что в Москву уже привезли множество ПВО, среди них и пушечная зенитная артиллерия, в частности, "Панцирь". Если туда что-то полетит на самом деле, то эта ПВО сама разрушит столько, что нам не по силам.

"Кстати, с Китаем речь шла исключительно о Москве на время пребывания там китайских представителей. О другом времени и других регионах не упоминалось. Так что все может быть", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Си едет в Москву.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02pMCy8HgUgR9Hn7E2ojE6i3CzEpH6JBiiC2YFSLra5atSmGvQpPvvxLuSmTZKNRiQl&id=100007508473639&locale=ru_RU
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