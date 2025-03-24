Что произойдет, если Зеленский запишет молитву за здоровье Трампа: неожиданный ответ

Кремлевский диктатор Владимир Путин без особого труда манипулирует нарциссом Дональдом Трампом, считает политолог-международник Максим Несвитайлов.

Владимир Зеленский

В этом контексте он напомнил слова спецпредставителя американского президента Стива Видкоффа о том, что Путни передал американскому президенту его портрет, который был заказан специально по такому случаю у "известного русского художника".

Кроме того, Видкофф сообщил, что Путин ему рассказал, что после покушения на Трампа в 2024 году специально пошел в церковь и там молился о его здоровье.

Как говорит Несвитайлов, на фоне таких поступков Путина возникает вопрос, а почему бы и президенту Владимиру Зеленскому не поступить так же. К примеру, он мог бы отправить Трампу его портрет в вышиванке или даже записать ролик с молитвой за здоровье американского президента.

А вот здесь ключевой нюанс. Для Трампа Путин – это "почти ровный", человек, чье "уважение" стоит ценить. Он годами хвастался тем, что когда-то бункерный назвал его гением, теперь есть свежая возможность гордиться собой. А кто такой Зеленский? Руководитель какой-нибудь восточноевропейской страны, без ядерного оружия. Еще после всей истории с Хантером Байденом и неудачным импичментом Трамп вряд ли вообще его уважает", — отметил Несвитайлов.

Именно поэтому, по его убеждению, аналогичный жест с нашей стороны Трамп бы просто проигнорировал или воспринял как жалкое подхалимство.

"Какой вывод для нас? Единственное, на что мы можем надеяться, что сможем протянуть достаточно времени делая вид, что мы верим в положительный результат переговорного процесса, пока наши другие союзники мобилизуются для усиления поддержки Украины", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США пытаются спасти Россию в войне против Украины.



