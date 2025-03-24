Что произойдет, если Зеленский запишет молитву за здоровье Трампа: неожиданный ответ

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин без особого труда манипулирует нарциссом Дональдом Трампом, считает политолог-международник Максим Несвитайлов.
Владимир Зеленский
В этом контексте он напомнил слова спецпредставителя американского президента Стива Видкоффа о том, что Путни передал американскому президенту его портрет, который был заказан специально по такому случаю у "известного русского художника".
Кроме того, Видкофф сообщил, что Путин ему рассказал, что после покушения на Трампа в 2024 году специально пошел в церковь и там молился о его здоровье.
Как говорит Несвитайлов, на фоне таких поступков Путина возникает вопрос, а почему бы и президенту Владимиру Зеленскому не поступить так же. К примеру, он мог бы отправить Трампу его портрет в вышиванке или даже записать ролик с молитвой за здоровье американского президента.
Именно поэтому, по его убеждению, аналогичный жест с нашей стороны Трамп бы просто проигнорировал или воспринял как жалкое подхалимство.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США пытаются спасти Россию в войне против Украины.
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