Что не так с саммитом мира в Швейцарии: почему заговорили о фиаско

Вынесение на Швейцарский саммит мира только вопросов обмена пленными и возвращения детей, продовольственной и ядерной безопасности свидетельствует о неготовности многих участников предстоящей мирной конференции обсуждать в полном объеме формулу мира Владимира Зеленского, заявил политический эксперт Валерий Клочок.

Саммит мира пройдет в Швейцарии. Фото из открытых источников

"Сначала речь не шла об ограничении вопросов, обсуждаемых на саммите мира в Швейцарии. Уменьшение количества пунктов, которые Владимир Зеленский хотел рассмотреть на мирной конференции, показывает, что далеко не все страны согласились на полное рассмотрение формулы мира Зеленского", – отметил Валерий Клочок.

По словам политэксперта, из 107 государств и международных организаций, которые приедут на мирный саммит, около 40 стран будут представлены президентами и премьер-министрами, что говорит о серьезном уровне мероприятия. Однако, отметил он, в истории с саммитом мира тоже есть неприятный момент.

"Мы слышали тезис Зеленского, что по итогам саммита будет наработан документ, который затем будет передан РФ для подготовки следующей встречи с россиянами. Сегодня этот тезис исчез с информационного поля. Теперь звучит новый тезис, что по итогам саммита создадут рабочие группы с разными странами, которые будут заниматься узкопрофильными вопросами и подготовкой документов к следующим встречам", – подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте сейчас продолжается наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов. Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.