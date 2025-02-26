Что говорит Путин Трампу языком Лаврова: будет ли "ответка"

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что правитель РФ Владимир Путин согласен на размещение в Украине европейских миротворцев. Это может свидетельствовать о двойной игре Путина и показывать реальное отношение к Трампу и его мирным инициативам, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на близкий к Офису президента Украины Telegram-канал "Вертикаль".

Путин вроде бы и согласен двигаться к миру вместе с Трампом, а Лавров перечит Вашингтону. Фото: пресс-служба БРИКС

"Вертикаль", вероятно, подразумевает, что российский министр вряд ли может вести собственную линию в отношениях с Белым домом, которая расходится с позицией Путина. Значит, возражения Лаврова Трампу — это, на самом деле, возражения из Кремля.

"Путин языком Лаврова говорит, что не уважает Трампа", — сказано в сообщении канала.

Как писал портал "Комментарии", Лавров 26 февраля сделал ряд заявлений, идущих вразрез со словами Трампа. Президент США утверждал, в частности, что Россия согласилась на размещение иностранных войск на территории Украины в рамках мирного соглашения. Трамп уверял, что спрашивал мнение Путина и он якобы не возражал. Однако Лавров возразил против европейского военного контингента, сообщив, что согласия России "никто не спрашивал". Глава МИД РФ напомнил, что президент США "сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно только с согласия обеих сторон".

"Видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, навязываемый европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул, на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить",

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не согласится на замораживание войны по текущей линии фронта, потому что требует отдать ей полную территорию четырех украинских областей — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Этот сигнал РФ четко говорит о том, что достичь мира "на этой неделе", как того хотели в Белом доме, невозможно.

"Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет стремление президента США Дональда Трампа закончить войну как можно быстрее, но предсказывает проблемы из-за позиции российского правителя Владимира Путина.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", — сказал Зеленский 26 февраля.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.