Что будет, если Трамп отменит санкции против России

После вторжение России в Украину, США и союзники ввели тысячи санкций, чтобы ограничить способность Москвы воевать. Но сейчас администрация Трампа намекает: если переговоры с Россией будут продвигаться, некоторые ограничения могут быть сняты. При этом Трамп сначала заявляет, что "злой" на Путина, а уже через несколько часов утверждает, что верит в его честность.

Санкции против РФ — Bloomberg





Теоретически президент США может самостоятельно отменить большинство американских санкций, но для снятия жестких ограничений требуется одобрение Конгресса. Для того чтобы прекратить международные санкции, придется убеждать европейских партнеров сделать то же, — говорится в западных СМИ.





Часть плана Трампа по прекращению войны — снятие санкций. Кроме того, он видит в сближении с Россией экономическую выгоду. В феврале Трамп заявил, что обсуждал с Путиным "крупные экономические соглашения", а Кремль подтвердил, что стороны говорили о предстоящем сотрудничестве в энергетике и экономике.





На мирных переговорах российская сторона пытается оказывать давление на США, чтобы те повлияли на отмену международных санкций. Они считают это обязательным условием для любых договоренностей, в том числе о прекращении огня в Черном море. Среди ключевых требований — подключение Российского сельскохозяйственного банка к международной системе платежей SWIFT, из которой РФ раньше отключили, чтобы усложнить финансовые операции.





Хотя экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось, она все равно сталкивается с серьезными вызовами высокой инфляцией и дефицитом рабочей силы. Экономическая активность все больше сосредоточена на нуждах войны. Несмотря на западные ограничения на цену на нефть и санкции против российских судов, Москва сумела наладить экспорт через Китай и Индию, используя "теневой флот" танкеров.





Впрочем, для России опаснее санкций может стать падение мировых цен на нефть. В начале апреля они начали снижаться — и это может продолжаться из-за тарифной политики Трампа и увеличения добычи стран ОПЕК.





Что касается финансовых санкций, то с 2014 года, после аннексии Крыма, Россия постепенно уменьшала зависимость от доллара и евро. Переход к расчетам в других валютах ускорился после полномасштабного вторжения в Украину.





Напомним, портал "Комментарии" рассказывал ранее, что на Западе посчитали, когда РФ достигнет наибольших потерь на войне против Украины со времен Второй мировой войны.