Глобальный саммит мира будет иметь огромное значение для Украины, несмотря на попытки России ослабить его эффект, убежден политолог Игорь Чаленко.

Украина готовится к саммиту мира. Фото из открытых источников

"Мы видим, как Китай и Бразилия пробуют предложить некую альтернативу Глобальному саммиту мира. Сейчас Россия пытается актуализировать идеи разных стран – Китая, Бразилии, ЮАР. Как бы нам этого ни хотелось, но разные гибридные мирные предложения все равно будут появляться. Сейчас Россия делает все возможное, чтобы уменьшить количество участников Всемирного саммита мира. Лавров обзванивает десятки стран и пытается убедить, чтобы они отказались от участия в саммите. Китай заявляет, что такой саммит будет неэффективным без России. Вместе с тем Бразилия не отказалась от участия в саммите мира. Несмотря на неоднозначные новости, действительно все не так плохо", – подчеркнул политолог.

По словам Игоря Чаленко, Глобальный саммит мира очень важен для Украины, поскольку он заложит основы мирного процесса.

"Кто бы что ни говорил, но Глобальный саммит мира пройдет на уровне глав государств. Конечно, отдельные государства будут представлены на более низком уровне, но в будущем никто не будет считать, сколько стран, на каком уровне, были представлены на саммите. Несмотря на упорные попытки России снизить эффект от Глобального саммита мира, саммит все равно станет первой скрипкой мирного процесса. В будущем возможно формат мирного процесса изменится. Тем не менее, Глобальный саммит мира – это возможность вынести на обсуждение украинский мирный план, который будет поддержан десятками государств", – резюмировал политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может ответить на поставку Украине дальнобойного оружия в Украину поставками к врагам НАТО своего оружия, заявил российский диктатор Владимир Путин. Он подчеркнул, что поскольку удары по России с участием стран Запада якобы означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать на это.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.