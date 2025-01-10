Чем рискует Трамп, наезжая на Канаду: это важнее денег

Новоизбранный президент США Дональд Трамп — человек с психологией бизнесмена. Его напор и высказывания про Канаду, Гренландию и Панаму показывают, что еще до своей инаугурации он начал борьбу за ресурсы, а значит — за деньги. Однако с таким подходом он ставит под угрозу глобальное лидерство Америки, считает нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Дональд Трамп. Фото: depositphoto.com

В мире Трампа (и таким миром на четыре года рискует стать весь земной шар) главная ценность — деньги. Поэтому, говоря о контроле над Панамским каналом, Трамп хочет снять плату за его прохождение для американских судов. Таким образом, американские товары станут значительно более конкурентными на глобальных рынках.

"Гренландия – это попытка принять серьезное участие в контроле за Арктикой, где ресурсы будущего и новые уникальные логистические коридоры", — полагает Сюмар.

Она поясняет, что международное право предусматривает распределение ресурсов Арктики в соответствии с границами континентального шельфа. США граничат только Аляской. Значительно больший шельф у Канады (отсюда разговоры о 51-м штате) и России.

"Дания граничит через Гренландию. Кстати, такой раздел серьезно беспокоит Китай, который понимает стратегическую важность Арктики и предлагает иначе делить ее ресурсы – между всеми странами мира в соответствии с количеством населения", — пишет нардеп.

Дональд Трамп еще до инаугурации кинулся в главную свою борьбу за деньги – логистику и ресурсы. Потому что в его мире деньги решают все, считает она.

"Как ни странно, такой подход может стоить Америке глобального лидерства. Потому что в геополитике важна не только экономика. Важен контроль над умами людей, а это невозможно сделать без ценностей, которые ныне катастрофически отодвинуты на периферию", — убеждена Сюмар.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право. Идею покупки Гренландии у Дании Трамп обсуждал со своими советниками еще в первый президентский срок 2019 года. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала разговоры о покупке Гренландии абсурдными, и эти заявления привели тогда к отмене визита Трампа в страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Дания отреагировала на заявления Трампа о Гренландии. Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на территориальные претензии Трампа. Гренландия, в свою очередь, заявила, что будет самостоятельно решать вопрос о своей независимости, однако не против сотрудничества с США и Трампом.

В свою очередь, в Канаде заявили, что не собираются становиться 51-м штатом США, как того хотел бы Трамп. В Мексике троллят Трампа за идею переименовать Мексиканский залив, а Панама не согласна отдать Соединенным Штатам контроль над Панамским каналом.