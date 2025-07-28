Человечество не имеет права закрывать глаза на такие ужасы: в МИД срочно обратились к МУС

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест всех виновных в умышленном убийстве украинских военнопленных в Еленовке. Об этом говорится в заявлении Сибиги, которое он сделал в соцсети Х.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Сегодня исполняется третья годовщина ужасных целенаправленных убийств в Еленовке. 29 июля 2022 года Россия намеренно убила более 50 украинских военнопленных и ранила более 150 других в ходе спланированного теракта. Это были защитники Украины, которые сложили оружие и должны были быть защищены международным гуманитарным правом", — акцентировал глава МИД.

Он призвал Международный уголовный суд как можно быстрее выдать ордера на арест всех причастных к этому преступлению – как исполнителей, так и тех, кто отдавал приказы и скрывал теракт.

Андрей Сибига также отметил важность создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

По его словам, только рассмотрев "коренное преступление" — неспровоцированную войну РФ — можно достичь полной ответственности за все зверства, которые стали следствием этой агрессии.

"Мир не должен забывать и не должен отводить взгляд. Справедливость для Еленовки не является необязательной – это моральный и правовой императив", — добавил украинский министр.

Стоит напомнить, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские захватчики организовали взрыв в колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали".

В результате военного преступления, совершенного россиянами, погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения различной степени тяжести.

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