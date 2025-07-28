Человечество не имеет права закрывать глаза на такие ужасы: в МИД срочно обратились к МУС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест всех виновных в умышленном убийстве украинских военнопленных в Еленовке. Об этом говорится в заявлении Сибиги, которое он сделал в соцсети Х.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Он призвал Международный уголовный суд как можно быстрее выдать ордера на арест всех причастных к этому преступлению – как исполнителей, так и тех, кто отдавал приказы и скрывал теракт.
Андрей Сибига также отметил важность создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.
По его словам, только рассмотрев "коренное преступление" — неспровоцированную войну РФ — можно достичь полной ответственности за все зверства, которые стали следствием этой агрессии.
Стоит напомнить, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские захватчики организовали взрыв в колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали".
В результате военного преступления, совершенного россиянами, погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения различной степени тяжести.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне цинично хвастаются, как превратили "мусорный" дрон в убийцу.