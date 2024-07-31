Быть посредником мало. Зеленский поделился ожиданиями от Китая

Для прекращения войны в Украине Китай должен не просто выполнять функции посредника по переговорам, а должен давить на Россию, как это делают США и ЕС.

Зеленский рассказал, чего ожидает от КНР. Фото из открытых источников

Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Китай должен делать больше, чем просто быть посредником, если он хочет остановить войну в Украине.

"Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Я бы хотел, чтобы Китай делал больше, чем просто был посредником. Я бы хотел, чтобы Китай оказывал давление на Россию для прекращения войны. Так же, как оказывают давление Соединенные Штаты. Так же, как оказывает давление Европейский Союз", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, чем большее влияние оказывает страна, тем большее давление она может оказывать на Россию.

"В военное время, когда есть агрессор, вы не можете позиционировать себя как посредник", — резюмировал украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван I с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Такое заявление на брифинге сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь. "По "украинскому кризису" Китай всегда занимает беспристрастную и справедливую позицию", — сказал он.

По словам Линь Цзянь, Пекин всегда стремился к скорейшему завершению "украинского конфликта", стремясь найти для этого политические методы, поскольку прекращение огня и восстановление мира выгодно всем сторонам.

