logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Быть посредником мало. Зеленский поделился ожиданиями от Китая
commentss НОВОСТИ Все новости

Быть посредником мало. Зеленский поделился ожиданиями от Китая

Украина надеется, что Китай будет давить на Россию

сегодня, 23:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Для прекращения войны в Украине Китай должен не просто выполнять функции посредника по переговорам, а должен давить на Россию, как это делают США и ЕС.

Быть посредником мало. Зеленский поделился ожиданиями от Китая

Зеленский рассказал, чего ожидает от КНР. Фото из открытых источников

Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Китай должен делать больше, чем просто быть посредником, если он хочет остановить войну в Украине.

"Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Я бы хотел, чтобы Китай делал больше, чем просто был посредником. Я бы хотел, чтобы Китай оказывал давление на Россию для прекращения войны. Так же, как оказывают давление Соединенные Штаты. Так же, как оказывает давление Европейский Союз", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, чем большее влияние оказывает страна, тем большее давление она может оказывать на Россию.

"В военное время, когда есть агрессор, вы не можете позиционировать себя как посредник", — резюмировал украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван I с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Такое заявление на брифинге сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь. "По "украинскому кризису" Китай всегда занимает беспристрастную и справедливую позицию", — сказал он.

По словам Линь Цзянь, Пекин всегда стремился к скорейшему завершению "украинского конфликта", стремясь найти для этого политические методы, поскольку прекращение огня и восстановление мира выгодно всем сторонам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/07/31/volodymyr-zelensky-giving-up-ukrainian-territories-is-a-very-very-difficult-question_6706167_4.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости