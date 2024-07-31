Быть посредником мало. Зеленский поделился ожиданиями от Китая

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Для прекращения войны в Украине Китай должен не просто выполнять функции посредника по переговорам, а должен давить на Россию, как это делают США и ЕС.
Зеленский рассказал, чего ожидает от КНР. Фото из открытых источников
Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что Китай должен делать больше, чем просто быть посредником, если он хочет остановить войну в Украине.
По его словам, чем большее влияние оказывает страна, тем большее давление она может оказывать на Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Китая по итогам встреч министра иностранных дел КНР Ван I с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, США и России продолжит поддерживать политическое урегулирование "украинского кризиса". Такое заявление на брифинге сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь. "По "украинскому кризису" Китай всегда занимает беспристрастную и справедливую позицию", — сказал он.
По словам Линь Цзянь, Пекин всегда стремился к скорейшему завершению "украинского конфликта", стремясь найти для этого политические методы, поскольку прекращение огня и восстановление мира выгодно всем сторонам.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!