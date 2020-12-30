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Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена — замглавы МИД

Процедура инаугурации американского президента существенно изменится из-за пандемии коронавируса

сегодня, 18:38
Автор:

Вечканова Елена

20 января в Соединенных Штатах Америки состоится инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена. Сейчас ведутся переговоры о присутствии на церемонии главы украинского государства Владимира Зеленского. Такую информацию сообщил во время интервью "Интерфакс-Украина" заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена — замглавы МИД

Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Фото: Reuters

По словам чиновника, задержка с окончательным ответом связана с внедрением карантинных огрничений из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определится с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства Украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", — отметил Енин.

Также замглавы МИД подчеркнул, что Украина высоко ценит партнерские связи со Штатами. На новую администрацию Белого Дома представители украинской власти возлагают большие надежды. Среди приоритетных вопросов — усиление безопасности во времена военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Также Евгений Енин добавил, что в Украине с нетерпением ждут назначения и визита нового американского посла. Скорее всего, этот пост займет Оксана Макарова.

"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься Президентом Украины", — сказал чиновник.

По сообщению Совместного комитета конгресса по вопросам инаугурационных церемоний США, процедура официального принятия президентских полномочий в 2021 году значительно изменится. Все из-за эпидемии коронавируса. Поскольку для американцев день инаугурации что-то вроде праздника, в стране планируют обеспечить возможность виртуального пребывания граждан на церемонии. Количество офлайн-посетителей инаугурации будет существенно ограничена.

"Мы работаем над расширенными возможностями для просмотра церемоний в Интернете, в дополнение к традиционному национальному телевизионному вещанию", — отметил председатель комитета Рой Блант.

В отличие от предыдущих инаугураций американских президентов, январское событие будет доступно "офлайн" только членам Конгресса, каждый из которых сможет привести с собой одного гостя.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Джо Байден вакцинировался от коронавируса. Чтобы заверить сограждан, что это безопасно, он сделал это во время прямой телетрансляции.

Также на портале можно узнать прогнозы относительно будущего сотрудничества Украины и Штатов при президенте Байдене.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/713528.html
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