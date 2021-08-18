Будет ли Украина закрывать границы в связи с распространением штамма "Дельта"

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Татьяна Каптур
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине пока не будут закрывать границы из-за нового штамма коронавируса, но правила въезда уже усилены. Об этом он заявил в эфире "Сніданок з 1+1".
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины - фото из открытых источников
Министр, также сообщает, что для здоровья украинцев могут ужесточить меры, но пока о закрытии границ вопрос не стоит.
Дмитрий Кулеба добавил, что статистика с каждым днем ухудшается, при этом не стоит забывать, что жесткие ограничения возможны уже в ближайшие месяцы.
Отметим, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по Украине. В стране зарегистрировано уже 300 случаев заражения индийским штаммом. В Полтавской области — 30 случаев, а в Киеве "Дельту" обнаружили у 21 человека. Как известно, в Ровенской области 80% больных заражены соответствующим штаммом.
Напомним, что 11 августа Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 1 октября. Это связано с увеличением количества тяжелых больных коронавирусом.
Также за сутки в Украине зарегистрировали 1447 случаев коронавируса, из них 40 — летальные, а выписаны 712 человек.
Раннее, "Комментарии" сообщали, что вакцина, одобренная в Украине, может вызвать паралич.
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