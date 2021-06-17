Боррель заявил, что отношения между ЕС и Россией могут больше ухудшиться: что об этом известно

Руководитель дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель сделал прогноз относительно дальнейших отношений между Европейским Союзом и Россией. По его словам, отношения между ними замкнутые в "негативную спираль" и, вероятно, дальнейшее ухудшение ситуации. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Но, дипломат имеет свое мнение на улучшение добрососедских отношений.

"ЕС должен стремиться к предполагаемым и стабильным отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи — лишь отдаленная перспектива", — отметил господин Боррель.

Руководитель дипломатического ведомства сказал, что самое главное для ЕС — это действенно реагировать на нарушения прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО. Также "привлекать" Россию в вопросах, вызывающих взаимный интерес.

Сотрудничество между такими стратегическими соседями может включать борьбу с изменением климата, устранение "экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми. Этого можно достичь с помощью упрощенного визового режима и обменов.

Не исключает господин Боррель и сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.

Важно, что Европейский Союз подготовил новую стратегию своих отношений с Россией. Документ одновременно будет базироваться на отталкивании, сдерживании и взаимодействии с Москвой.

Лидеры ЕС обсудят подготовленную стратегию на саммите на следующей неделе.

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