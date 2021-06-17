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Боррель заявил, что отношения между ЕС и Россией могут больше ухудшиться: что об этом известно

Он прогнозирует, что отношения в будущем существенно не изменятся

сегодня, 12:50
Автор:

Лиля Воробьева

Руководитель дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель сделал прогноз относительно дальнейших отношений между Европейским Союзом и Россией. По его словам, отношения между ними замкнутые в "негативную спираль" и, вероятно, дальнейшее ухудшение ситуации. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Боррель заявил, что отношения между ЕС и Россией могут больше ухудшиться: что об этом известно

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Но, дипломат имеет свое мнение на улучшение добрососедских отношений.

"ЕС должен стремиться к предполагаемым и стабильным отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи — лишь отдаленная перспектива", — отметил господин Боррель.

Руководитель дипломатического ведомства сказал, что самое главное для ЕС — это действенно реагировать на нарушения прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО. Также "привлекать" Россию в вопросах, вызывающих взаимный интерес.

Сотрудничество между такими стратегическими соседями может включать борьбу с изменением климата, устранение "экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми. Этого можно достичь с помощью упрощенного визового режима и обменов.

Не исключает господин Боррель и сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.

Важно, что Европейский Союз подготовил новую стратегию своих отношений с Россией. Документ одновременно будет базироваться на отталкивании, сдерживании и взаимодействии с Москвой.

Лидеры ЕС обсудят подготовленную стратегию на саммите на следующей неделе.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что в ЕС жестоко осудили приговор Навальному.


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Источник: https://www.delfi.lt/ru/
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