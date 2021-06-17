Боррель заявил, что отношения между ЕС и Россией могут больше ухудшиться: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Руководитель дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель сделал прогноз относительно дальнейших отношений между Европейским Союзом и Россией. По его словам, отношения между ними замкнутые в "негативную спираль" и, вероятно, дальнейшее ухудшение ситуации. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Жозеп Боррель (фото из открытых источников)
Но, дипломат имеет свое мнение на улучшение добрососедских отношений.
Руководитель дипломатического ведомства сказал, что самое главное для ЕС — это действенно реагировать на нарушения прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО. Также "привлекать" Россию в вопросах, вызывающих взаимный интерес.
Сотрудничество между такими стратегическими соседями может включать борьбу с изменением климата, устранение "экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми. Этого можно достичь с помощью упрощенного визового режима и обменов.
Не исключает господин Боррель и сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.
Важно, что Европейский Союз подготовил новую стратегию своих отношений с Россией. Документ одновременно будет базироваться на отталкивании, сдерживании и взаимодействии с Москвой.
Лидеры ЕС обсудят подготовленную стратегию на саммите на следующей неделе.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что в ЕС жестоко осудили приговор Навальному.
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