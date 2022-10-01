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"Боритесь - поборете" - Алексей Данилов о вступлении Украины в НАТО

США не поддерживают вступление Украины в НАТО.

сегодня, 00:07
Автор:

Slava Kot
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Советник белого дома заявил, что пока не время говорить о вступлении Украины в НАТО. На такие заявления в телемарафоне "Единые новости" отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Боритесь - поборете" - Алексей Данилов о вступлении Украины в НАТО

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября подписал указ о присоединении оккупированных русскими солдатами украинских территорий, к которым относятся Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская. На такие действия отреагировал президент Украины Владимир Путин, подписавший заявление на членство Украины в НАТО.

После этого Канада, Эстония, Литва и Латвия поддержали Украину на пути в Североатлантический альянс.

После этого начали поступать разные ответы от американских политиков. Конгрессмен Майк Квигли выступил перед украинскими дипломатами, приехавшими в Вашингтон с заявлением, что НАТО было для того и создано, чтобы оберегать демократические страны от авторитарных посягательств.

В противоположность Квигли, спикер США Нэнси Пелоси не согласилась с таким ответом, хотя и отметила, что нужно и дальше помогать Киеву.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также близок мнениям Пелоси, и заявил, что вопрос Украины нужно рассматривать в другое время.

На такие сообщения чиновников США отреагировал Секретарь СНБО Алексей Данилов словами Тараса Шевченко.

Когда в 2008 году нам не дали ПДЧ, мы ведь не сложили руки… Когда в 2010 году Россия захватила власть из-за Януковича, мы не сложили руки. Когда в 13-м году нам было отказано в движении на Евросоюз, мы так же начали, не сложа руки, работать. В конце концов мы добились того, что в нашей Конституции закреплена норма вступления в Евросоюз и вступления в НАТО. Работаем. Боритесь – поборете" – подчеркнул Данилов.

Ранее портал "Комментарии" писал о реакции американских чиновников на вступление Украины в НАТО.

Также "Комментарии" сообщали о четырех странах, которые согласились принять Украину в Североатлантический альянс.



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Источник: https://tsn.ua/politika/boritesya-poborete-danilov-rozpoviv-pro-umovi-vstupu-ukrayini-do-nato-2170171.html
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