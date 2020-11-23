Богдан - Путину: "Владимир Владимирович, сделайте шаг назад" (ВИДЕО)

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть Минские соглашения. Об этом он заявил в эфире ютуб-канала Ксении Собчак.

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира и всех людей — это будет поступок сильного. Это будет победа", — попросил он.

Собчак, в свою очередь, спросила: "Назад — это куда?" Богдан ответил, что имел в виду "переподписание Минских соглашений". Бывший глава президентского офиса добавил, что существует некий алгоритм действий. Он не стал перечислять его пункты, сославшись на конфиденциальность, однако отметил, что о нем, скорее всего, знает Путин. На уточняющий вопрос журналистки, идет ли речь о каком-то компромиссе вместо Минских соглашений, Богдан ответил положительно.





Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский в понедельник, 23 ноября, сообщил важную новость.

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