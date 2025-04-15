Народная депутатка Марьяна Безуглая заявила, что США стали союзником России.

Безуглая раскритиковала США. Фото из открытых источников

Так депутатка отреагировала на заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский якобы виноват в том, что РФ напала на Украину.

"Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете ее выиграть. Вы не начинаете войну с кем-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет", — заявил Дональд Трамп.

По словам Марьяны Безуглой, "Трамп обвинил Украину в том, что это мы начали войну, а не Россия напала на нас".

"США – союзник РФ сейчас, к сожалению", — заявила Марианна Безуглая.

Теоретически, добавила она, ситуация является поводом к расторжению дипломатических отношений с США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии. Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных. Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе. Статую ему подарил американский бизнесмен Энтони Константино. Памятник Дональду Трампу установили вблизи поля гольфа на территории его резиденции Мар-а-Лаго. Подарок американскому президенту сделал предприниматель и давний сторонник действующего президента США Энтони Константино, член клуба Трампа. Статуя получила название "Монумент неповиновения".