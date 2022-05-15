Без пяти минут новые члены НАТО: что значит выпад Турции в адрес Швеции и Финляндии

Большинство граждан Турции против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку власти скандинавских стран поддерживают курдских экстремистов. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят подобные заявления и может ли Турция заблокировать вступление скандинавов в Альянс.

НАТО. Фото из открытых источников

Финляндия и Швеция являются важной составляющей новой геополитической оси

Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает, что ситуацию следует рассматривать в глобальном смысле.

"Неформально ее можно назвать "Глобальная сетка свободы". Эту новую геополитическую ось начала формировать Великобритания. Кроме нее, туда входят еще Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина. И – Турция. Представители этой оси активно противостоят РФ (за исключением, разве что, Турции, которая достаточно сдержана в этом ракурсе, что не помешало ей поставлять в Украину "Байрактары" и закрыть Босфор), в отличие от так называемой Старой Европы", – отмечает эксперт.

По его словам, эта геополитическая ось, дуга, наполнена конкретным смыслом. Поездки президента Украины в Лондон и Анкару вылились в итоге в мощные военные контракты. Можно также вспомнить создание Люблинского треугольника (созданный 28 июля 2020 года трехсторонний региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО), "Квадрига" Украина-Турция (предполагает регулярные встречи министров иностранных дел и министров обороны для обсуждения военно-политических вызовов в Черном море), создание военно-политического союза Великобритания-Польша-Украина. И вся эта дуга формируется такими небольшими союзами, наполненными реальным содержанием, соответствующими документами и поддержкой (включая военную), акцентирует Антон Кучухидзе.

Что касается Финляндии и Швеции, то их основная миссия – как раз таки интеграция в Североатлантический альянс, поясняет он.

"Важно понимать, что ВСЕ эти страны являются частью одной глобальной стратегии. Поэтому все они – страны-партнеры, – отмечает эксперт. – Включая Турцию, у которой как у участника масштабного геополитического проекта имеются тут свои дивиденды, включая усиление роли в Черноморском регионе".

По мнению Антона Кучухидзе, у Турции нет намерения блокировать, наперекор партнерам, евроатлантическую интеграцию Финляндии и Швеции.

"У Турции – прекрасные отношения с Великобританией, которая, напомню, является идеологом "Глобальная сетки свободы". Ну, а за достаточно жесткими заявлениями турецких официальных лиц в адрес Швеции и Финляндии кроется желание получить гарантии безопасности по чувствительным для Анкары вопросам, – поясняет эксперт. – Думаю, соответствующие заверения от партнеров Турция получит. И всё закончится скорым вступлением Финляндии и Швеции в НАТО".

"Власти Турции опасаются усиления роли Европы (а не НАТО в Европе) в международной политике"

Политический консультант Александр Вербицкий не думает, что МИД Турции проводил какое-то исследование по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Не уверен он и в том, что жителям Турции так уж важен вопрос вступления-не вступления европейских стран в НАТО.

"Исхожу из того, что население Турции не в такой степени заполитизировано (знаниями о далекой Швеции и Финляндии, тем более "угроз", исходящих от их вступления в НАТО), как хотелось бы продемонстрировать турецким властям. Скорее всего, речь идёт о том, что власти Турции опасаются усиления роли Европы (а не НАТО в Европе) в международной политике, тогда как ранее всё было более-менее прогнозировано", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что в прежней системе координат Турция стремилась закрепить за собой право на политику многовекторности, играя как на Россию, так и на так называемый коллективный Запад.

"Неприсоединение к санкционной политике в отношении России (2014 год) – один из примеров удачного лавирования Анкары. И это можно понять, так как потерять 26 млрд. долларов товарооборота с Россией и почти 5 млн. туристов (19% от всех туристов, прибывающих в Турцию), не говоря об инвестициях в экономику – серьёзная потеря для экономики. Однако в аспекте определения дальнейшей политики по отношению к России турецким элитам необходимо определиться, – считает Александр Вербицкий. – С кем дальше они намерены проводить внешнюю политику с точки зрения приоритетности, с Москвой, Брюсселем, Вашингтоном, или Пекином? Возможны комбинации: Вашингтон и Брюссель – с одной стороны, Пекин – с другой. Но Москвы в этих конструкциях быть не должно".

Эксперт отмечает, что в ответ на происходящее в Украине – Турция старается сохранить, как бы, максимально нейтральный статус площадки для переговоров. При этом, продавая нам БПЛА и ведя торговлю с РФ.

"Что-то подобное происходит с Беларусью в её стремлении усидеть на двух стульях (помогать России вести войну в Украине – и вместе с тем постоянно заявлять о готовности продолжать "дело мира" в качестве переговорной площадки). С Турцией, на мой взгляд, всё проще. Поставляя нам БПЛА Bayraktar, успешно уничтожающие российского агрессора, официальная Анкара уже определилась, на чьей она стороне. Но всё равно старается получить максимум выгоды из сложившейся ситуации", – поясняет Александр Вербицкий.

По его мнению, Турции не так важен факт принятия Финляндии и Швеции в НАТО, понимая, что это почти решённый вопрос, как:

– понимание собственной роли в НАТО, после изменения самого формата Альянса (а то, что формат будет изменён – никто не сомневается);

– понимание собственной роли в новой системе координат между Западом и Востоком, с точки зрения и регионального энергетического, металлургического и логистического центра.

"Не будем забывать, что Турция – это еще и "перекрёсток Европы и Азии", а также 11-я экономика в мире по величине ВВП. И вопрос принятия двух стран в НАТО для Турции не столь важен. А порция критики в адрес Швеции и Финляндии тут скорее – попытка немного подыграть России (показав россиянам, что и в НАТО у них есть "союзники", а Запад далеко не единый), а также реализация собственного права голоса в Альянсе, – отмечает Александр Вербицкий. – Думаю, все уже осознали, что безопасности много не бывает, а лучше, если она еще и коллективная. Именно такой вывод сделали в Финляндии и Швеции. А Польша, к примеру, ещё в прошлом году заявила об увеличении своих Вооруженных Сил почти в два раза. Соответствующий вывод сделала и Украина – постепенным переходом на стандарты армий НАТО. Но главный урок этой войны для всех – первостепенная важность международной экономической кооперации и поддержки, без которых невозможно даже рассуждать как о системе безопасности вообще, так и о роли любой страны в современном мире в частности".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!