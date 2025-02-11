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Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп намерен завершить российско-украинскую войну, но у него нет плана, как это сделать, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.
Трамп обещает завершить войну. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, нельзя жить в режиме ожидания в системе надежд на кого-либо из стороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN. Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".
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