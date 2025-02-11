Президент США Дональд Трамп намерен завершить российско-украинскую войну, но у него нет плана, как это сделать, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Трамп обещает завершить войну. Фото из открытых источников

"Могу для вас сократить всю массу ежедневных новостей о Трампе и войне в Украине до двух тезисов: намерения у него есть, никакого плана нет. Американцы могут влиять на мировую политику и будут делать это еще более упорно. Но война в Украине — задача не из простых, особенно учитывая нежелание России придерживаться любых договоренностей", — написал Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, нельзя жить в режиме ожидания в системе надежд на кого-либо из стороны.

"Как бы ни сложилось и кто бы ни привел нас к переговорам, важно понять: в какой точке будет Украина в тот момент, когда придет время зафиксировать какой-то результат, зависит исключительно от украинцев", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN. Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".