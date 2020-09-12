Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков возле линии разграничения

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Татьяна Веремеева
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что во время
наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на
неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны
российско-оккупационных войск. В частности, было зафиксировано размещение
тяжелой техники возле линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении
пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Согласно данным СММ ОБСЕ, на полигоне возле Тернового в Донецкой области
обнаружили четыре гаубицы, а на полигоне возле Бугаевки в Луганской области
зафиксировано около трех десятков гаубиц. Также за пределами выделенных мест
хранения обнаружили более 30 танков и 13 зенитных ракетных комплексов "Стрела".
В штабе обратили внимание на то, что российские военные все больше
наращивают вооружения и военную технику рядом с линией разграничения. Таким
образом, они проявляют нежелание соблюдать минские договоренности и условия
перемирия на Донбассе.
Ранее "Комментарии" писали, что на протяжении семи часов длились переговоры политических советников нормандской четверки в Берлине, по результатам которых договоренность о продолжении соблюдения "режима тишины" на Донбассе была достигнута.
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