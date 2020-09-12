Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков возле линии разграничения

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск. В частности, было зафиксировано размещение тяжелой техники возле линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.



Согласно данным СММ ОБСЕ, на полигоне возле Тернового в Донецкой области обнаружили четыре гаубицы, а на полигоне возле Бугаевки в Луганской области зафиксировано около трех десятков гаубиц. Также за пределами выделенных мест хранения обнаружили более 30 танков и 13 зенитных ракетных комплексов "Стрела".

В штабе обратили внимание на то, что российские военные все больше наращивают вооружения и военную технику рядом с линией разграничения. Таким образом, они проявляют нежелание соблюдать минские договоренности и условия перемирия на Донбассе.

Ранее "Комментарии" писали, что на протяжении семи часов длились переговоры политических советников нормандской четверки в Берлине, по результатам которых договоренность о продолжении соблюдения "режима тишины" на Донбассе была достигнута.

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