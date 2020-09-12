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Главная Новости Политика внешняя политика Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков возле линии разграничения
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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков возле линии разграничения

В СММ ОБСЕ рассказали, какую технику зафиксировали

сегодня, 16:02
Автор:

Татьяна Веремеева

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск. В частности, было зафиксировано размещение тяжелой техники возле линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику боевиков возле линии разграничения

Согласно данным СММ ОБСЕ, на полигоне возле Тернового в Донецкой области обнаружили четыре гаубицы, а на полигоне возле Бугаевки в Луганской области зафиксировано около трех десятков гаубиц. Также за пределами выделенных мест хранения обнаружили более 30 танков и 13 зенитных ракетных комплексов "Стрела".

В штабе обратили внимание на то, что российские военные все больше наращивают вооружения и военную технику рядом с линией разграничения. Таким образом, они проявляют нежелание соблюдать минские договоренности и условия перемирия на Донбассе.

Ранее "Комментарии" писали, что на протяжении семи часов длились переговоры политических советников нормандской четверки в Берлине, по результатам которых договоренность о продолжении соблюдения "режима тишины" на Донбассе была достигнута.


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