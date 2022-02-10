Беседа глухого с немым: Лавров грубо подытожил встречу с главой МИД Британии

Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил переговоры с побывавшей во время рабочего визита в Москве представительницей Великобритании Лиз Трасс, как "разговор глухого с немым". Об этом информируют российские СМИ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По словам Лаврова, он разочарован, что общение немого с глухим у них выходит. Вроде бы воспринимаем, но не слышим. Объяснения в деталях, сделанных с российской стороны, падают на неподготовленную почву. Например, как говорят, что мороз скует землю, чтобы была, как камень, чтобы танки могли пройти на территорию Украины. Поэтому ему показалось, что именно такова была почва на встрече у представителей из Британии, от которой отскакивают наши факты.

Поэтому министр МИД России оказался недоволен результатами переговоров с британской коллегой. Как он отметил, их общение с Лиз Трасс пронизывалось НАТОцентризмом.

Вместе с тем чиновница с Великобритании отметила, что каждое государство должно само определить вступить ли ему в Альянс. Глава британского МИД придерживается в этой ситуации мнения, что РФ должна продвигаться по дипломатическому пути и выражать уважение суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что часть персонала российского посольства покинет Украину – Лавров. МИД России будет рекомендовать неосновному персоналу дипломатической миссии в Украине на время покинуть территорию Украины. При этом российский дипломат отметил, что Москва сама никому не угрожает, но должным образом реагирует на поступающие в ее сторону угрозы. Такую позицию Сергей Лавров озвучил после встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, на которой ключевой темой стала ситуация вокруг Украины.

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