Отказ России от переговоров с Украиной в Ватикане станет очередным унижением для американцев и серьезным сигналом по усилению санкций против РФ.

Россия разозлила США. Фото из открытых источников

"Лавров очень четко заявил, что никаких переговоров о прекращении огня не будет без предварительных условий. По его словам, прекращение войны может быть достигнуто лишь при условии достижения определенных договоренностей, которые станут предметом переговоров. Далее он снова унизил американцев, заявив, что они не будут вести переговоры в Ватикане", — рассказал эксперт-международник.

По его словам, Конгресс США может поддержать законопроект об ужесточении санкций против России, на который администрация Дональда Трампа не сможет наложить вето.

"Новий Папа Римський — американець. Трамп відверто зрадів, що зʼявився ще один такий потужний посередник. Він дійсно поспішає умити руки. Трамп відсилає до Ватикану Рубіо й Келлога і якщо Путін не відправить туди відповідну делегацію, а знову казна-кого, то це стане повторним ляпасом для США. І після цього вже буде складно стримати тих республіканців, які вже зараз готовы ввести санкции против России. Они говорят о том, что уже с 26 мая будут серьезно ставить вопрос о санкциях. Лидер сенаторского большинства правда говорит, что для этого нужно согласие Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийств. Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. "Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул он.