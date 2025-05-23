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Марьян Ощановский
Отказ России от переговоров с Украиной в Ватикане станет очередным унижением для американцев и серьезным сигналом по усилению санкций против РФ.
Россия разозлила США. Фото из открытых источников
По его словам, Конгресс США может поддержать законопроект об ужесточении санкций против России, на который администрация Дональда Трампа не сможет наложить вето.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийств. Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. "Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул он.
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