Белый дом скажет, что думает о войне в Украине и условиях ее завершения: детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига был приглашен на важную международную встречу, которая состоится 12 февраля 2025 года. В ней примут участие главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США. Это событие станет первым официальным контактом Украины с администрацией Дональда Трампа.

США и Украина

По мнению военного эксперта Андрея Крамарова, эта встреча является прекрасной возможностью услышать позицию США по завершению российско-украинской войны. Об этом он сказал в эфире 24 канала. Эксперт убежден, что благодаря этой встрече Украина получит возможность лучше понять перспективы сотрудничества с новой администрацией Белого дома.

При этом Крамаров подчеркнул, что для Киева ключевой задачей станет определение общих точек соприкосновения с американской стороной в вопросе прекращения войны, а также выявление возможных разногласий в подходах.

По мнению эксперта, хорошо то, что к обсуждению приобщены наши главные европейские партнеры. Важно и то, что США рассматривают Украину как одного из лидеров Европы. Это значимое достижение для нашей страны, добавил Крамаров.

По его словам, европейские лидеры также выразят свое видение возможного завершения войны. Диалог между США и влиятельными европейскими государствами в ходе этой встречи станет важным шагом для определения дальнейших направлений сотрудничества.

"Это важно, ведь мы и наши европейские партнеры получим первые сигналы, куда двигаться в отношениях с Соединенными Штатами Америки", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину пригласили на встречу министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Евросоюза и США. Киев на мероприятии будет представлять глава МИД Андрей Сибига. Это станет первой официальной встречей украинской делегации с представителями администрации нового президента США Дональда Трампа.



