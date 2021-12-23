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В Белом доме рассказали, будет ли новая встреча Байдена и Путина

В Белом доме ответили на обвинения России в отношении США

23 декабря 2021, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Белого дома сообщают, что у американского президента Джо Байдена нет планов на ближайшее время по проведению переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом информирует Reuters , ссылаясь на пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Белом доме рассказали, будет ли новая встреча Байдена и Путина

Джен Псаки. Фото: из открытых источников

"Президент Джо Байден еще не договорился о времени и месте новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Джен Псаки прокомментировала критический упрек президента РФ на счет того, что Америка и ее союзники выступили агрессором во время эскалации российско-украинской границы.

"Факты – это смешная вещь, и факты ясно показывают, что единственная агрессия, которую мы видим на границе России и Украины – это военное наращивание россиян и воинственная риторика лидера России", – резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Белом Доме заявили, что вместе с ЕС ищут формат переговоров с Москвой. США по-прежнему находятся в постоянном диалоге с европейскими партнерами, пытаясь выработать новый формат диалога с Россией по безопасности. Как передает "Комментарии", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Джен Псаки отметила, что консультации с европейскими партнерами продолжаются. Речь обсуждается, как выработать новый формат для переговоров, где ключевым будет вопрос безопасности, о чем ранее договорились президент США Байден и президент России Путин. По словам спикера, консультации также не прекращаются и с российской стороной. Так помощник госсекретаря Карен Донфрид прибыла в Москву, чтобы вновь подчеркнуть беспокойство Белого Дома концентрацией российских войск вблизи украинской границы.


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Источник: https://www.reuters.com/world/white-house-says-no-agreement-new-biden-putin-talks-2021-12-23/
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