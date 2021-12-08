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Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом: с чем связаны такие угрозы

Совбез Беларуси обвинил Украину в "недружественных отношениях"

сегодня, 19:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Совбез Беларуси обвинил нашу страну из-за "недружественных отношений" и якобы сосредоточения военных подразделений у украинско-белорусской границы. И грозятся возможным локальным конфликтом. Об этом сообщает белорусское медиа "Белта".

Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом: с чем связаны такие угрозы

Белорусские чиновники снова обвинили Украину (фото из открытых источников)

Как отметил государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, наша страна якобы сейчас "занимает недружественную позицию" к  белорусской республике.

Белорусский чиновник отметил, что ранее они больше заботились о защите западных рубежей, граничащих с территориями Польши и Литвы. Но сейчас наша соседка на юге – Украина уже занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране, хотя белорусы и украинцы постоянно жили между собой мирно, в согласии и добрососедстве.

Белорусский государственный секретарь сделал заявление о том, что наша страна начала военные учения "практически на государственной границе Беларуси" и все это имитирует  "борьбой с нелегальной миграцией".

По его словам, учения идут на полигонах. Власти Украины приняли решение провести их почти на государственной границе, имитируя борьбу с нелегальными мигрантами. Развернутые подразделения вооруженных сил, в комплексе привлечены тяжелое вооружение, боевые самолеты и вертолеты. Хорошо, хотя наши соседи не применяли огнестрельные средства. Это ведь могло бы привести к локальному конфликту. Такого очень не хочется.

В прошлый вторник пограничники Беларуси выразили угрозы нашей стране относительно возможных жестких мер в случае допущенных нарушений государственной границы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко оценил вероятность нападения России на Украину .


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Источник: https://t.me/belta_telegramm/84425
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