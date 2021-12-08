Беларусь пригрозила Украине локальным конфликтом: с чем связаны такие угрозы

Совбез Беларуси обвинил нашу страну из-за "недружественных отношений" и якобы сосредоточения военных подразделений у украинско-белорусской границы. И грозятся возможным локальным конфликтом. Об этом сообщает белорусское медиа "Белта".

Белорусские чиновники снова обвинили Украину (фото из открытых источников)

Как отметил государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, наша страна якобы сейчас "занимает недружественную позицию" к белорусской республике.

Белорусский чиновник отметил, что ранее они больше заботились о защите западных рубежей, граничащих с территориями Польши и Литвы. Но сейчас наша соседка на юге – Украина уже занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране, хотя белорусы и украинцы постоянно жили между собой мирно, в согласии и добрососедстве.

Белорусский государственный секретарь сделал заявление о том, что наша страна начала военные учения "практически на государственной границе Беларуси" и все это имитирует "борьбой с нелегальной миграцией".

По его словам, учения идут на полигонах. Власти Украины приняли решение провести их почти на государственной границе, имитируя борьбу с нелегальными мигрантами. Развернутые подразделения вооруженных сил, в комплексе привлечены тяжелое вооружение, боевые самолеты и вертолеты. Хорошо, хотя наши соседи не применяли огнестрельные средства. Это ведь могло бы привести к локальному конфликту. Такого очень не хочется.

В прошлый вторник пограничники Беларуси выразили угрозы нашей стране относительно возможных жестких мер в случае допущенных нарушений государственной границы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко оценил вероятность нападения России на Украину .

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