Байден сегодня снова выступит с речью по ситуации в Украине: о чем будет говорить

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден сегодня будет выступать с речью, в которой охарактеризует ситуацию по Украине и РФ. Выступление американского президента состоится в 23:00 по киевскому времени. Об этом информирует CNN .

Джо Байден (фото из открытых источников)

По обнародованной информации из Белого дома, глава Соединенных Штатов Америки обратит внимание слушателей на обновленных данных, что говорят о дипломатических усилиях Соединенных Штатов, которые они проявляют, чтобы сдержать агрессию России. Еще озвучит информацию о том, как наращивает Россия свои войска на украинской границе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Джо Байден 15 февраля уже выступал. Тогда он В своем обращении по поводу возможного вторжения российских войск в Украину президент США Джо Байден предупредил Россию об ответе США, если удар будет нанесен находящимся в Украине гражданам США. Фактически президент США прямым тестом предупредил руководство России о том, что США готовы вступить в прямую конфронтацию с РФ, если на территории Украины от российской агрессии пострадают американцы. Байден подчеркнул, что на сегодняшний день Вашингтон не хочет прямого противостояния с Россией, но в США не будет иного выбора, если в результате российского удара по Украине пострадают американцы. Тогда ответ в США пойдет очень оперативно. Причем Байден ответил, что речь идет не только о силовом ударе. Реакция США также будет направлена на кибератаки или другие способы ведения войны. Также Джо Байден заявил, что он приветствует предложение Москвы двигаться по дипломатическому пути для урегулирования всех спорных моментов. Но в этом диалоге США не готовы уступать "основные принципы".

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