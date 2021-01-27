Байден-Путин: результаты первого телефонного разговора





Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

Состоялся телефонный разговор президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина.

Перспективы отношений, результаты разговора и возможность подобного разговора с Зеленским проанализировали украинские эксперты.



"Байден не намерен обходить острые углы"

Политический эксперт Евгений Магда считает, что телефонный разговор Байдена и Путина в определенной мере — элемент вхождения 46-го президента США в свои полномочия.

"Было бы наивно полагать, что президент США не станет вести диалог с Кремлем, — подчеркивает эксперт. — Однако уже первый телефонный разговор продемонстрировал, что Байден не намерен обходить острые углы в отношениях с Россией. Он поднял весь комплекс существующих вопросов".

Стороны, в частности, обсудили готовность США и РФ продолжить действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, ситуацию с Навальным, хакерские атаки на компанию SolarWinds, пандемию коронавируса, суверенитет Украины.

"Напомню, что Байден знаком с Путиным и имел возможность выработать свою линию поведения в отношении него заблаговременно. О масштабе противоречий между США и Россией убедительно говорит содержание пресс-релизов по мотивам разговоров на сайте Кремля и Белого Дома, — отмечает Евгений Магда. — Отрадно отмечать, что Байден подчеркнул поддержку суверенитета Украины. Полагаю, что это элемент национальных интересов США".

Украине же, уверен эксперт, необходимо как можно четче сформулировать собственные национальные интересы, оценить возможности и расставить приоритеты.

"Владимир Зеленский не оказался в числе первых собеседников Джозефа Байдена — это уже факт, и это сигнал для официального Киева о необходимости активизировать поиск контактов с новой администрацией США. Основой для взаимопонимания вполне может стать тактика малых дел, поскольку всерьез говорить о стратегическом партнерстве Украины и США сегодня не приходится", — резюмирует Евгений Магда.

"Для разговора Байден-Зеленский нужна четкая повестка"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что разговор Байдена с Путиным был продиктован тем, что повестка была задана заранее — в виде необходимости разобраться с договором по ядерному оружию.

"Данная тематика позволила Байдену и Путину уже сейчас пообщаться. Воспользовавшись этим, президент США очертил и другие важные темы, в частности относительно украино-российской войны. В российском коммюнике обозначили, что речь шла о "внутриукраинском урегулировании". А в американском отмечается, что президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины", — подчеркивает Олег Саакян.

По его мнению, перспективы телефонного разговора между президентами США и Украины – довольно неплохие.

"Подобный разговор — вопрос времени. И он скорее зависит от наличия четкой повестки. В Штатах после смены власти активно формируется программная политика во взаимоотношениях со всеми государствами, включая Украину. Нам же следует выработать свой комплекс предложений и запросов в рамах двусторонних взаимоотношений, — говорит эксперт. – Думаю, Украина и США могут говорить о вопросах безопасности (военной и энергетической), реформировании наших антикоррупционных органов, правосудия".

Олег Саакян не считает, что "кейс Дубинского" (нардеп от "Слуги народа", попавший под американские санкции) будет предметом разговора или окажет серьезное влияние на отношения между Вашингтоном и Киевом.

"Зеленский на встрече со "слугами" в понедельник публично отмежевался от Дубинского и его действий. Сейчас вопрос лишь в том – как отреагирует сам фракция, партия. И это определенный вызов для Офиса президента, которому надо выстраивать работающую конструкцию монобольшинства. А там вопрос Дубинского выходит за рамки одного депутата. Речь о группе нардепов, ориентированной на определенного олигарха", — отмечает Олег Саакян, по мнению которого телефонный разговор с Байденом или его отсутствие вряд ли повлияет на кадровую политику в ОП, на ситуацию во фракции СН.

Как сообщал портал "Комментарии", Президент США Джо Байден 26 января провел свой первый телефонный звонок со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщают в пресс-службе Белого Дома, Байден и Путин обсудили ряд вопросов, от кибератак до отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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