Байден получил от Зеленского подарок стоимостью более 2 тысяч долларов: о чем речь

В 2023 году президент США Джо Байден получил в подарок от президента Украины Владимира Зеленского коллаж под названием "Крым. Возвращение".

Фото: из открытых источников

Как сообщает Guardian со ссылкой на ежегодный отчет Государственного департамента США, этот документ раскрывает детали подарков, которые семья Байден получила от иностранных лидеров. Большинство из них были переданы в Национальный архив.

Согласно отчету, в 2023 году Байден и его семья получили подарки в десятки тысяч долларов. Среди наиболее ценных – бриллиант весом 7,5 карата стоимостью 20 тысяч долларов, который премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил первой леди Джилл Байден. Она также получила брошь стоимостью 14 063 доллара от посла Украины в США и еще один набор подарков, включая браслет и фотоальбом, стоимостью 4510 долларов от лидеров Египта.

Джо Байден получил:

· фотоальбом на сумму 7100 долларов от президента Южной Кореи Юн Сук Йоля,

· статую монгольских воинов стоимостью 3495 долларов от премьер-министра Монголии,

· серебряную чашу за 3300 долларов от султана Брунея,

· серебряный поднос на 3160 долларов от президента Израиля,

· и коллаж "Крым. Возвращение" стоимостью 2400 долларов от Владимира Зеленского.

Guardian уточняет, что бриллиант оставили для официального использования в восточном крыле Белого дома, а остальные подарки передали в архив. Законодательство США позволяет получателям выкупить такие подарки по рыночной стоимости, но это случается очень редко.

Согласно федеральному закону, должностные лица исполнительной власти обязаны декларировать все подарки стоимостью свыше 480 долларов, которые они получают от иностранных лидеров или должностных лиц.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Джо Байден объявил 30 декабря о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.